О деятельности депутатов, работе с населением и бюджете Минска. Большой разговор с Артёмом Цураном

Нынешняя избирательная кампания стала одной из масштабных за всю историю страны. Впервые прошел единый день голосования. Кандидатов, которые баллотировались в депутаты от сельских и поселковых Советов до Палаты представителей, было более 19 тысяч человек. Удалось решить немало новых и важных целей и задач. Об этом и не только поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ». В студии Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов. Артем Цуран о должности председателя Мингорсовета Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Можно ли сказать, что сейчас в качестве председателя Мингорсовета вам будет легче? Что первое сделали после вступления в должность?

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

Что касается легче или нет, то я бы здесь не сравнивал, потому что это работа, направленная на взаимодействие с людьми, поэтому она изначально легкой быть не может. На любой должности, которую бы ни занимал человек в госаппарате, она нацелена на результат. Результат всегда достается непросто. Есть ли обратная связь от граждан? Наталья Надольская:

Есть ли обратная связь? Ведь многие из депутатов возглавляют трудовые коллективы. Артем Цуран:

Люди доверяют тому, кто с ними непосредственно работает, чей результат они уже видят. Взаимодействие внутри нашего города как раз должно происходить таким образом, что то, что необходимо сейчас реальному сектору экономики, и нужно решать с помощью наших коллег-депутатов, которых общество выдвинуло. Какая атмосфера царит в Совете депутатов? Наталья Надольская:

План работы на 29-й созыв уже наметили. Какая атмосфера царит в Совете депутатов?

Артем Цуран:

Все люди очень воодушевлены тем, что они избраны, что им люди поверили. Хочется это подтвердить и на деле. Какие задачи поставлены перед новым составом депутатов Мингорсовета? Ответил Артем Цуран – подробности здесь. В чем заключается работа депутата с населением? Наталья Надольская:

В чем для вас как для депутата заключается работа с населением? Готовы ли вы как председатель к активным действиям? Артем Цуран:

Саму работу с населением я бы разделил на два больших блока. Первый – это решение проблем человека, прием граждан. Второй – вопросы, которые затрагивают интересы общества. Для решения второго блока есть ряд инициатив, которые утверждены и нормативно. Основная задача нынешнего созыва – задействовать этот механизм в полной мере, чтобы контакт с населением был постоянный. Как будет развиваться сфера территориального общественного самоуправления?

Наталья Надольская:

Важный вопрос повышения эффективности работы территориального общественного самоуправления. Уже заложен хороший ресурс. Как собираетесь развивать эту сферу? Артем Цуран:

Эта система должна быть прозрачной. И туда необходимо подобрать людей неравнодушных. Если такие люди у нас есть, работали в предыдущий созыв в комитетах общественного самоуправления, они и сейчас готовы работать, но таких мало. Основная задача местной власти во взаимодействии с депутатами – выстроить вертикаль, чтобы подобрать тех самых неравнодушных, которые готовы работать на благо города. Есть ли у молодежи возможность участвовать в разработке городских программ? Наталья Надольская:

Какой формат работы наиболее эффективен в плане разработки, реализации государственной молодежной политики, развития детских и молодежных инициатив? Есть ли у молодых минчан возможность участвовать в разработке городских программ? Как работают юные парламентарии при Совете? Артем Цуран:

Будет обновление и нашей Молодежной палаты при горсовете. Мы тоже будем нацеливать на реализацию проектов. У нас больше десятка хороших инициативных проектов, на которые активно откликается молодежь. Почему 28-й созыв депутатов Мингорсовета стал уникальным? Рассказываем о важных достижениях – подробности здесь. Что в приоритете бюджета города?

Наталья Надольская:

Главное о бюджете города. Что сегодня в приоритете? Артем Цуран:

Бюджет у нас социально ориентированный. Первые статьи по определению относятся к социальной сфере (здравоохранение, образование). Это почти половина бюджета. Но можем рассмотреть любую сферу, то же ЖКХ, где львиная доля средств, которые затрачиваются бюджетом, приходится на субсидирование, это тоже социальная поддержка населения. Почему ВНС – это воплощение нужд и ожиданий государства и общества? Мнение председателя Мингорсовета – подробности здесь. Какие задачи поставлены? Наталья Надольская:

Какие задачи вы поставили перед собой лично на ближайшие пять лет?