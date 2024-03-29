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35 молодых дубов! Сотрудники прокуратуры высадили новую аллею в Минске

29 марта 2024 14:35
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В память о тех, кто посвятил жизнь закону и защите прав граждан. Новую аллею высадили сотрудники прокуратуры в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В мероприятии приняли участие генеральный прокурор Андрей Швед, ветераны и работники службы, а также учащиеся классов правовой направленности со всей страны.

35 молодых дубов! Сотрудники прокуратуры высадили новую аллею в Минске-1

Всего в посадке деревьев поучаствовали более сотни человек. Теперь сквер в Московском районе украшают 35 молодых дубов. Закладку аллеи посвятили памяти руководителей и работников прокуратуры Белорусской ССР и Республики Беларусь. Она станет напоминанием о важности чтить традиции и передавать самое лучшее, что было накоплено старшими товарищами, подчеркнул Андрей Швед.

35 молодых дубов! Сотрудники прокуратуры высадили новую аллею в Минске-4

Алиса Таранта, ученица средней школы № 28 имени В.Д. Соколовского (Гродно):
Я считаю, что данные мероприятия для молодежи очень важны. Это нить между прошлым, настоящим и будущим, которую разорвать нельзя. Так мы будем продолжать и передавать традиции прокуратуры и нашего народа из поколения в поколение.

35 молодых дубов! Сотрудники прокуратуры высадили новую аллею в Минске-7

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Закладывая такие аллеи, мы, конечно же, делаем город наш городом, который помнит свое прошлое. И я думаю, что память будущим поколениям: вот эта аллея всегда будет напоминать о том, что у них были героические предки.

35 молодых дубов! Сотрудники прокуратуры высадили новую аллею в Минске-10

В торжественной обстановке «зеленый подарок» городу сотрудники прокуратуры дополнили мемориальным знаком. А представители общественной организации «Патриоты Беларуси» установили в сквере табличку с QR-кодом в рамках проекта «Сохраним историю».

# Прокуратура Беларуси # общество # Владимир Кухарев

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