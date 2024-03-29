35 молодых дубов! Сотрудники прокуратуры высадили новую аллею в Минске

В память о тех, кто посвятил жизнь закону и защите прав граждан. Новую аллею высадили сотрудники прокуратуры в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В мероприятии приняли участие генеральный прокурор Андрей Швед, ветераны и работники службы, а также учащиеся классов правовой направленности со всей страны.

Всего в посадке деревьев поучаствовали более сотни человек. Теперь сквер в Московском районе украшают 35 молодых дубов. Закладку аллеи посвятили памяти руководителей и работников прокуратуры Белорусской ССР и Республики Беларусь. Она станет напоминанием о важности чтить традиции и передавать самое лучшее, что было накоплено старшими товарищами, подчеркнул Андрей Швед.

Алиса Таранта, ученица средней школы № 28 имени В.Д. Соколовского (Гродно):

Я считаю, что данные мероприятия для молодежи очень важны. Это нить между прошлым, настоящим и будущим, которую разорвать нельзя. Так мы будем продолжать и передавать традиции прокуратуры и нашего народа из поколения в поколение.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Закладывая такие аллеи, мы, конечно же, делаем город наш городом, который помнит свое прошлое. И я думаю, что память будущим поколениям: вот эта аллея всегда будет напоминать о том, что у них были героические предки.