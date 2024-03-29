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Почему 28-й созыв депутатов Мингорсовета стал уникальным? Рассказываем о важных достижениях

29 марта 2024 14:45
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Они активные и неравнодушные. Их главное оружие – умение договориться и уладить конфликт, достучаться до нужной инстанции и рассказать, чем живет и дышит народ. В 29-м созыве Мингорсовета интересы граждан представляют 60 депутатов, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ».

Почему 28-й созыв депутатов Мингорсовета стал уникальным? Рассказываем о важных достижениях-1

Все они представители различных сфер, начиная с образования, заканчивая промышленным сектором. Каждый из них состоялся в профессии, достиг личных успехов и теперь готов трудиться во благо своей страны и народа.

Почему 28-й созыв депутатов Мингорсовета стал уникальным? Рассказываем о важных достижениях-4

Александр Хижняк, депутат Минского городского Совета депутатов:
Избирать надо людей, которые чего-то достигли в жизни. Тогда они могут и помочь другим в решении их вопросов. Действительно, в этом созыве масса людей, которые обладают управленческим опытом, хорошими организаторскими способностями.

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Многие депутаты в нынешнем сезоне избраны повторно. 28-й созыв поистине уникален, вместо четырех лет депутаты исполняли свои полномочия шесть. За это время было рассмотрено более 500 важных для города вопросов.

Почему 28-й созыв депутатов Мингорсовета стал уникальным? Рассказываем о важных достижениях-7

Подводя итоги работы в предыдущем созыве, у Натальи Мысливчик полный портфель выполненных наказов. Один из них – реконструкция 36-й поликлиники. Семиэтажный корпус потерпел капитальный ремонт. Сегодня здесь обслуживают взрослых и детей. А это около 34 тысяч человек.

Почему 28-й созыв депутатов Мингорсовета стал уникальным? Рассказываем о важных достижениях-10

Наталья Мысливчик, депутат Минского городского Совета депутатов:
Это большой подарок, особенно детскому населению. Детки, когда заходили в педиатрическое отделение, просто кричали от восторга. Оно стало ярким, красивым. Для них барьер встречи с врачом, наверное, нивелировался этими красивыми стенами.

Подробности в видео.

# Государственная политика # общество # Александр Хижняк # Наталья Мысливчик

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