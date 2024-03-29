Почему 28-й созыв депутатов Мингорсовета стал уникальным? Рассказываем о важных достижениях

Они активные и неравнодушные. Их главное оружие – умение договориться и уладить конфликт, достучаться до нужной инстанции и рассказать, чем живет и дышит народ. В 29-м созыве Мингорсовета интересы граждан представляют 60 депутатов, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ».

Все они представители различных сфер, начиная с образования, заканчивая промышленным сектором. Каждый из них состоялся в профессии, достиг личных успехов и теперь готов трудиться во благо своей страны и народа.

Александр Хижняк, депутат Минского городского Совета депутатов:

Избирать надо людей, которые чего-то достигли в жизни. Тогда они могут и помочь другим в решении их вопросов. Действительно, в этом созыве масса людей, которые обладают управленческим опытом, хорошими организаторскими способностями.

Какие задачи поставлены перед новым составом депутатов Мингорсовета? Ответил Артем Цуран – подробности здесь.

Многие депутаты в нынешнем сезоне избраны повторно. 28-й созыв поистине уникален, вместо четырех лет депутаты исполняли свои полномочия шесть. За это время было рассмотрено более 500 важных для города вопросов.