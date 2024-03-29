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Почему ВНС – это воплощение нужд и ожиданий государства и общества? Мнение председателя Мингорсовета

29 марта 2024 14:55
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Нынешняя избирательная кампания стала одной из масштабных за всю историю страны. Впервые прошел единый день голосования. Кандидатов, которые баллотировались в депутаты от сельских и поселковых Советов до Палаты представителей, было более 19 тысяч человек. Удалось решить немало новых и важных целей и задач. Об этом и не только поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

Почему 28-й созыв депутатов Мингорсовета стал уникальным? Рассказываем о важных достижениях – подробности здесь.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Давайте поговорим про ВНС. Это не новый институт для Беларуси, но его роль существенно усилилась после придания конституционного статуса. Почему сегодня ВНС – это воплощение нужд и чаяний государства и общества?

Почему ВНС – это воплощение нужд и ожиданий государства и общества? Мнение председателя Мингорсовета-1

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Так как депутаты горсовета 100 % входят в состав ВНС, мы имеем возможность решить ту самую проблему, которую, может быть, с участием заинтересованных представителей различных ветвей власти будет гораздо сложнее. Представители Мингорсовета и внесут очень серьезный вклад, предложения в работу ВНС, чтобы наполнить самыми актуальными идеями, вопросами, предложениями по совершенствованию и законодательства, и в каких-то сферах деятельности в целом.

Подробности в видео.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Артем Цуран # Наталья Надольская

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