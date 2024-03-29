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Специалисты ЮНЕСКО подтвердили негативное влияние польского забора на экосистемы Беловежской пущи

29 марта 2024 14:20
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Усыхание леса, сокращение биоразнообразия, трупы краснокнижных животных. Специалисты ЮНЕСКО подтвердили негативное влияние забора, возведенного Польшей, на экосистемы Беловежской пущи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты ЮНЕСКО подтвердили негативное влияние польского забора на экосистемы Беловежской пущи-1

В ходе личного осмотра границы с обеих сторон специалисты зафиксировали: стена построена с нарушением многочисленных норм. В результате уникальный реликтовый массив начал гибнуть, из-за нарушения гидрологического режима местами вековые деревья начали сохнуть, где-то, наоборот, появились затопления.

Нарушилось и биоразнообразие пущи: в лесу появились нехарактерные растения, семена которых, предположительно, занесла на территорию заповедника строительная техника. Однако особенно сильно из-за «железного занавеса» страдают дикие животные. Они гибнут в колючей проволоке, а блокирование путей миграции ведет к серьезному обеднению генофонда, в том числе и наших зубров.

Специалисты ЮНЕСКО подтвердили негативное влияние польского забора на экосистемы Беловежской пущи-4

Александр Корбут, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
В результате мы просто по-живому разрезали единое. И сейчас пытаемся объяснить, что оно может в таком виде существовать. Эксперты подтвердили, что существовать в таком виде не будет. Если не принять действующих мер, процесс будет не остановить, будут явные изменения в этом случае.

Специалисты ЮНЕСКО подтвердили негативное влияние польского забора на экосистемы Беловежской пущи-7

Специалисты подчеркнули, уничтожение целостности экосистем Беловежской пущи может нести угрозу для экосистем всей Европы. Теперь белорусские ученые ожидают, что отчет о реальной ситуации в Беловежской пуще участники миссии представят и в ходе 46-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая состоится в июле в Нью-Дели.

# Охрана природы # общество # Александр Корбут

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