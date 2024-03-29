Специалисты ЮНЕСКО подтвердили негативное влияние польского забора на экосистемы Беловежской пущи

Усыхание леса, сокращение биоразнообразия, трупы краснокнижных животных. Специалисты ЮНЕСКО подтвердили негативное влияние забора, возведенного Польшей, на экосистемы Беловежской пущи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе личного осмотра границы с обеих сторон специалисты зафиксировали: стена построена с нарушением многочисленных норм. В результате уникальный реликтовый массив начал гибнуть, из-за нарушения гидрологического режима местами вековые деревья начали сохнуть, где-то, наоборот, появились затопления. Нарушилось и биоразнообразие пущи: в лесу появились нехарактерные растения, семена которых, предположительно, занесла на территорию заповедника строительная техника. Однако особенно сильно из-за «железного занавеса» страдают дикие животные. Они гибнут в колючей проволоке, а блокирование путей миграции ведет к серьезному обеднению генофонда, в том числе и наших зубров.

Александр Корбут, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

В результате мы просто по-живому разрезали единое. И сейчас пытаемся объяснить, что оно может в таком виде существовать. Эксперты подтвердили, что существовать в таком виде не будет. Если не принять действующих мер, процесс будет не остановить, будут явные изменения в этом случае.