О чём шутят белорусские гинекологи? Рассказывает директор РНПЦ «Мать и дитя»

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя», рассказал о работе акушера-гинеколога. Ольга Коршун, ведущая:

Достаточно ли быть в нашей стране роженицей или беременной, чтобы по одному щелчку у тебя произошло все как в кино, тебе оказали помощь первоклассно?

Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя»:

Когда-то в среде акушеров-гинекологов существовала шутка: чтобы получить всю помощь и все виды обследования в нашей стране за очень короткий промежуток времени, надо быть беременной женщиной. Так оно и есть. Ольга Коршун:

Приведите какой-то случай.

Сергей Васильев:

Простой случай. Существует так называемая выездная акушерско-гинекологическая реанимационная бригада в нашем центре. И будь то в Лунинце, Столине, образно называю города, в далеком районном центре случается какая-то ситуация, которая требует. Ситуации бывают разные, беременные женщины тоже всем болеют. У них бывает и острая хирургическая патология, и инфаркт мозга, и различные другие заболевания, которые требуют немедленного оказания помощи, в том числе и в учреждениях четвертого уровня, в наших республиканских научных и практических центрах. На вызов едет бригада, оказывает помощь на месте, привозит сюда. Эта система совершенно четко отработана и работает. Именно благодаря этой системе и есть те хорошие показатели, которые мы имеем по своей службе. В виде той же самой младенческой смертности, которая в последние годы держится в рамках, как называют ученые, биологического минимума: 2,4-2,6 ‰. Это одни из самых низких показателей и в Европе, и в мире. Ольга Коршун:

Это 2,4 смерти на 1 000.