О чём шутят белорусские гинекологи? Рассказывает директор РНПЦ «Мать и дитя»
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя», рассказал о работе акушера-гинеколога.
Ольга Коршун, ведущая:
Достаточно ли быть в нашей стране роженицей или беременной, чтобы по одному щелчку у тебя произошло все как в кино, тебе оказали помощь первоклассно?
Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя»:
Когда-то в среде акушеров-гинекологов существовала шутка: чтобы получить всю помощь и все виды обследования в нашей стране за очень короткий промежуток времени, надо быть беременной женщиной. Так оно и есть.
Ольга Коршун:
Приведите какой-то случай.
Сергей Васильев:
Простой случай. Существует так называемая выездная акушерско-гинекологическая реанимационная бригада в нашем центре. И будь то в Лунинце, Столине, образно называю города, в далеком районном центре случается какая-то ситуация, которая требует. Ситуации бывают разные, беременные женщины тоже всем болеют. У них бывает и острая хирургическая патология, и инфаркт мозга, и различные другие заболевания, которые требуют немедленного оказания помощи, в том числе и в учреждениях четвертого уровня, в наших республиканских научных и практических центрах. На вызов едет бригада, оказывает помощь на месте, привозит сюда. Эта система совершенно четко отработана и работает. Именно благодаря этой системе и есть те хорошие показатели, которые мы имеем по своей службе. В виде той же самой младенческой смертности, которая в последние годы держится в рамках, как называют ученые, биологического минимума: 2,4-2,6 ‰. Это одни из самых низких показателей и в Европе, и в мире.
Ольга Коршун:
Это 2,4 смерти на 1 000.
Сергей Васильев:
Совершенно верно. Хотелось бы иметь ноль, но биологический минимум, к сожалению, этого не позволяет. В рамках 2,5 показателя – это и тяжелые пороки, которые были диагностированы заранее у женщин, но они по каким-то мотивам отказались от прерывания, хотя мы изначально знали, что они будут... Есть люди, которые отказываются, в конце концов имеют право. Это и заканчивая той тяжелой патологией, с которой рождаются глубоко недоношенные дети. Поэтому в нашей службе это совершенно четко анализируется. Мы уже перешли к системе, когда мы оцениваем каждый индивидуальный случай: что можно было сделать, чего нельзя было сделать, кто виноват, кто не виноват, какие вопросы еще предстоит отработать, чтобы этого не было.
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