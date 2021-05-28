«Очень хорошо, что специальность популяризируется». А вы знали, где снимали сериал «Акушерка»?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя», рассказал, как в центре снимали сериал «Акушерка». Ольга Коршун, ведущая:

Сейчас профессия акушера-гинеколога очень популяризируется в СМИ и в кинематографе. Есть много сериалов, где рассказывается про будни врача акушера-гинеколога, который принимает роды. Иногда они экстренные, иногда осложненные, иногда прилетает вертолет, из тайги вывозят беременную, привозят на стол, там бригада, реанимация. Всех спасли, врачи довольны, роженица довольна и младенец готов. Это на самом деле так? В нашей стране достаточно быть беременной, чтобы для тебя прилетел вертолет, из любой точки страны экстренно на стол к хирургу, чтобы был счастливый конец или счастливое начало жизни?

Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя»:

В те годы, когда я учился и распределялся студентом, акушер-гинеколог по баллам – это была первая специальность. То есть, начиная по пятибалльной системе от пятерки и ниже, ты только тогда мог попасть в акушеры-гинекологи. Дальше уже шли не менее значимые профессии: хирурги, анестезиологи-реаниматологи, травматологи. Но акушер-гинеколог был отдельно. Потому что врач отвечает за две жизни, а не за одну. Ольга Коршун:

И за одну очень маленькую, которая не может сказать, что болит.

Сергей Васильев:

Безусловно, поэтому, к сожалению, было время провала, когда студенты по тем или иным причинам не хотели идти в акушеры-гинекологи, потому что гораздо спокойнее работать на плановой работе на другой специальности, получать не слишком большую разницу в зарплате, но не иметь таких суровых потрясений и всего остального. Потому что акушерство и гинекология специальность такая: стоишь и принимаешь роды, вроде все хорошо, через одну минуту все катастрофически меняется, сердцебиение начинает страдать, ты летишь в операционную, делаешь экстренную операцию, спасаешь маму и ребенка. Или по ходу родов начинается кровотечение, различных вариантов событий много, их все не приведешь. Это очень хорошо, что наша специальность популяризируется. Даже те же сериалы, сериал «Акушерка».

Ольга Коршун:

Он снимался в Беларуси. Сергей Васильев:

Не то что в Беларуси, он снимался в нашем центре, в РНПЦ «Мать и дитя», поэтому приятно смотреть этот фильм. Ольга Коршун:

А там были ваши специалисты для пущей верности? Сергей Васильев:

Сотрудники в виде массовки были задействованы, но это были в основном артисты.