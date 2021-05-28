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«Очень хорошо, что специальность популяризируется». А вы знали, где снимали сериал «Акушерка»?

28 мая 2021 06:20
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя», рассказал, как в центре снимали сериал «Акушерка».

Ольга Коршун, ведущая:
Сейчас профессия акушера-гинеколога очень популяризируется в СМИ и в кинематографе. Есть много сериалов, где рассказывается про будни врача акушера-гинеколога, который принимает роды. Иногда они экстренные, иногда осложненные, иногда прилетает вертолет, из тайги вывозят беременную, привозят на стол, там бригада, реанимация. Всех спасли, врачи довольны, роженица довольна и младенец готов. Это на самом деле так? В нашей стране достаточно быть беременной, чтобы для тебя прилетел вертолет, из любой точки страны экстренно на стол к хирургу, чтобы был счастливый конец или счастливое начало жизни?

«Очень хорошо, что специальность популяризируется». А вы знали, где снимали сериал «Акушерка»?-1

Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя»:
В те годы, когда я учился и распределялся студентом, акушер-гинеколог по баллам – это была первая специальность. То есть, начиная по пятибалльной системе от пятерки и ниже, ты только тогда мог попасть в акушеры-гинекологи. Дальше уже шли не менее значимые профессии: хирурги, анестезиологи-реаниматологи, травматологи. Но акушер-гинеколог был отдельно. Потому что врач отвечает за две жизни, а не за одну.

Ольга Коршун:
И за одну очень маленькую, которая не может сказать, что болит.

«Очень хорошо, что специальность популяризируется». А вы знали, где снимали сериал «Акушерка»?-4

Сергей Васильев:
Безусловно, поэтому, к сожалению, было время провала, когда студенты по тем или иным причинам не хотели идти в акушеры-гинекологи, потому что гораздо спокойнее работать на плановой работе на другой специальности, получать не слишком большую разницу в зарплате, но не иметь таких суровых потрясений и всего остального. Потому что акушерство и гинекология специальность такая: стоишь и принимаешь роды, вроде все хорошо, через одну минуту все катастрофически меняется, сердцебиение начинает страдать, ты летишь в операционную, делаешь экстренную операцию, спасаешь маму и ребенка. Или по ходу родов начинается кровотечение, различных вариантов событий много, их все не приведешь. Это очень хорошо, что наша специальность популяризируется. Даже те же сериалы, сериал «Акушерка».

«Очень хорошо, что специальность популяризируется». А вы знали, где снимали сериал «Акушерка»?-7

Ольга Коршун:
Он снимался в Беларуси.

Сергей Васильев:
Не то что в Беларуси, он снимался в нашем центре, в РНПЦ «Мать и дитя», поэтому приятно смотреть этот фильм.

Ольга Коршун:
А там были ваши специалисты для пущей верности?

Сергей Васильев:
Сотрудники в виде массовки были задействованы, но это были в основном артисты.

«Очень хорошо, что специальность популяризируется». А вы знали, где снимали сериал «Акушерка»?-10

Ольга Коршун:
А вы советы давали? Возможно, исправляли, что в жизни так не происходит.

Сергей Васильев:
Нет, там был четко отработанный сценарий, поэтому никаких вопросов не было. Но если бы понадобилась консультация, мы бы ее провели.

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# Медицина # общество # Сергей Васильев # Ольга Коршун # Фотофакт

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