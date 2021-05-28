Главред газеты о жизни в маленьком городе: временами мне было страшно, что кто-то будет ожидать меня возле подъезда

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Катя, в маленьком городе все друг друга знают. Там не так страшно или, наоборот, страшнее?

Екатерина Воробьева, главный редактор газеты «Единство»:

Вы знаете, честно скажу, что временами мне было страшно, что кто-то будет ожидать меня возле моего подъезда. С другой стороны я для себя просто приняла решение, что я должна быть смелым журналистом и не должна бояться. Как-то так.

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