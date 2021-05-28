Главред газеты о жизни в маленьком городе: временами мне было страшно, что кто-то будет ожидать меня возле подъезда

Новости Беларуси. Роль авторской журналистики в Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Катя, в маленьком городе все друг друга знают. Там не так страшно или, наоборот, страшнее?
Новости Беларуси. Роль авторской журналистики в Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Катя, в маленьком городе все друг друга знают. Там не так страшно или, наоборот, страшнее?
Екатерина Воробьева, главный редактор газеты «Единство»:
Вы знаете, честно скажу, что временами мне было страшно, что кто-то будет ожидать меня возле моего подъезда. С другой стороны я для себя просто приняла решение, что я должна быть смелым журналистом и не должна бояться. Как-то так.
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