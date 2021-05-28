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Главред газеты о жизни в маленьком городе: временами мне было страшно, что кто-то будет ожидать меня возле подъезда

28 мая 2021 23:43
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Новости Беларуси. Роль авторской журналистики в Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Катя, в маленьком городе все друг друга знают. Там не так страшно или, наоборот, страшнее?

Главред газеты о жизни в маленьком городе: временами мне было страшно, что кто-то будет ожидать меня возле подъезда-1

Екатерина Воробьева, главный редактор газеты «Единство»:
Вы знаете, честно скажу, что временами мне было страшно, что кто-то будет ожидать меня возле моего подъезда. С другой стороны я для себя просто приняла решение, что я должна быть смелым журналистом и не должна бояться. Как-то так.

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# Авторская журналистика на СТВ # общество # Кирилл Казаков # Екатерина Воробьева # Фотофакт

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