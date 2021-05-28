Блогер: они нас отслеживают как врагов. Я даже не говорю слово оппоненты

Новости Беларуси. Роль авторской журналистики в Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.
Новости Беларуси. Роль авторской журналистики в Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.
Алена Сырова, СТВ:
Юрий, скажите, вы когда свой YouTube-канал задумывали, открывали, наверняка ведь расчет был на какую-то аудиторию. Кого вы хотели привлечь, кого в итоге привлекли? Какой он, ваш зритель?
Юрий Уваров, блогер:
Мой зритель, наверное, совпадает со зрителем Григория [Азаренка – прим. ред.]. Потому что я вижу, что комментарии мне иногда пишут, что я, может быть, менее решительный, менее жесткий в чем-то. Но я стараюсь не выходить из определенных рамок, чтобы сохранить просто канал. Конечно, если бы можно было, я бы даже какие-то этические нормы, честно говоря, перешел бы и сказал все, что я думаю.
Алена Сырова:
Думаете, что вас могут забанить элементарно?
Юрий Уваров:
Да, просто забанить. Я сам придерживаюсь достаточно жесткой позиции. Я считаю, что это враги, а с врагом никаких диалогов вести не нужно. Врага нужно уничтожать. И зритель мой это прекрасно понимает при том, что на мой взгляд, это достаточно образованные, интеллигентные люди в большинстве случаев. Но люди патриотичные, жесткие достаточно, с жесткой гражданской позицией, очень мощной позицией.
Юрий Уваров:
Я хочу добавить два слова. Я иногда привожу такое образное сравнение. У нас сейчас очень жесткая идет война. Действительно, война.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Мы признаем, что у нас война?
Юрий Уваров:
У нас идет война. Да, мы это признаем. Все здравомыслящие люди это понимают. И наши враги нацелены на уничтожение нашего государства. Представьте: 1941-й, 1942 год. Начало Великой Отечественной войны. Идут фашисты. И тут выходит какой-нибудь там либеральный деятель и говорит: «Слушайте, у них же своя правда, может быть, нам сесть за стол переговоров? Может быть, выслушать их точку зрения?» Вот с такими соплями мы войну бы выиграли Великую Отечественную? Нет. Мы уничтожали тогда врага и дошли до Берлина.
Григорий Азаренок, политический обозреватель, автор программ «Тайные пружины политики» и «Орден Иуды»:
И в истории есть пример, Первая мировая, когда комиссары: «Все, братаемся с немцами». Все рабочие приходили, а немцы им глотки резали.
Юрий Уваров:
Да, абсолютно верно.
Кирилл Казаков:
Юрий, скажите пожалуйста, вы же никогда не будете читать книжку автора, который вам не понравился? Ну, скорее всего.
Юрий Уваров, блогер:
Да.
Кирилл Казаков:
Почему тогда наши оппоненты смотрят ваши ролики и комментируют их? Смотрят ролики Азаренка и комментируют их? И происходит это в ежедневном формате. И это продолжается, продолжается и продолжается. С чем это связано?
Юрий Уваров:
Понятно, они нас отслеживают как врагов. Я даже не говорю слово «оппоненты», именно как врагов. И есть определенная категория, вы знаете, кто занимается этим профессионально. Ко мне периодически заходят такие субъекты. Они целыми днями, сутками могут строчить эти комментарии пакостные. В отличие от моей аудитории. Моя аудитория – это честные, открытые, душевные, хорошие люди, добрые. Которые заходят под своими именами с нормальных аккаунтов, пишут эти комментарии. Все вот эти змагары заходят с фейковых аккаунтов и абсолютно не аргументированно, там просто набор или оскорблений, или угроз.
Кирилл Казаков:
Типа сам дурак.
Юрий Уваров:
Да, что-то в таком духе. Я ни разу практически не читал от них какого-то конструктивного комментария, почему им что-то не нравится – этого не было. В основном идут вот такие либо угрозы, либо оскорбления.
Юлия Артюх, политический обозреватель, автор программы «Негладко», блогер:
Они все время говорят, что они не смотрят, но они всегда цитируют.
Кирилл Казаков:
Случайно включил СТВ, очень случайно.
Юлия Артюх:
Всегда активно обсуждают, они все смотрят. Им, наверное, важно мнение наше.
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