Блогер: они нас отслеживают как врагов. Я даже не говорю слово оппоненты

Новости Беларуси. Роль авторской журналистики в Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.

Алена Сырова, СТВ:

Юрий, скажите, вы когда свой YouTube-канал задумывали, открывали, наверняка ведь расчет был на какую-то аудиторию. Кого вы хотели привлечь, кого в итоге привлекли? Какой он, ваш зритель? Юрий Уваров, блогер:

Мой зритель, наверное, совпадает со зрителем Григория [Азаренка – прим. ред.]. Потому что я вижу, что комментарии мне иногда пишут, что я, может быть, менее решительный, менее жесткий в чем-то. Но я стараюсь не выходить из определенных рамок, чтобы сохранить просто канал. Конечно, если бы можно было, я бы даже какие-то этические нормы, честно говоря, перешел бы и сказал все, что я думаю.

Алена Сырова:

Думаете, что вас могут забанить элементарно? Юрий Уваров:

Да, просто забанить. Я сам придерживаюсь достаточно жесткой позиции. Я считаю, что это враги, а с врагом никаких диалогов вести не нужно. Врага нужно уничтожать. И зритель мой это прекрасно понимает при том, что на мой взгляд, это достаточно образованные, интеллигентные люди в большинстве случаев. Но люди патриотичные, жесткие достаточно, с жесткой гражданской позицией, очень мощной позицией.

Юрий Уваров:

Я хочу добавить два слова. Я иногда привожу такое образное сравнение. У нас сейчас очень жесткая идет война. Действительно, война. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Мы признаем, что у нас война? Юрий Уваров:

У нас идет война. Да, мы это признаем. Все здравомыслящие люди это понимают. И наши враги нацелены на уничтожение нашего государства. Представьте: 1941-й, 1942 год. Начало Великой Отечественной войны. Идут фашисты. И тут выходит какой-нибудь там либеральный деятель и говорит: «Слушайте, у них же своя правда, может быть, нам сесть за стол переговоров? Может быть, выслушать их точку зрения?» Вот с такими соплями мы войну бы выиграли Великую Отечественную? Нет. Мы уничтожали тогда врага и дошли до Берлина. Григорий Азаренок, политический обозреватель, автор программ «Тайные пружины политики» и «Орден Иуды»:

И в истории есть пример, Первая мировая, когда комиссары: «Все, братаемся с немцами». Все рабочие приходили, а немцы им глотки резали. Юрий Уваров:

Да, абсолютно верно.