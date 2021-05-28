«Они привлекли детей в эту всю историю, начали потом угрожать». Юлия Артюх рассказала, когда протестующие перешли красную черту

Юлия Артюх, политический обозреватель, автор программы «Негладко», блогер:

Когда они говорят нам «сдохни», мы на какой диалог должны выйти? Мы должны сказать им: ой, давайте подумаем, может, я буду медленно сдыхать? Или как вам нравится?

Алена Сырова, СТВ:

Но ты все равно поначалу наверняка тоже пыталась своим знакомым спокойно донести какую-то свою позицию, рассказать о том, что у меня такое мнение, у вас такое мнение. В какой момент эта красная черта была пройдена с их стороны?

Юлия Артюх:

Когда начались эти агрессивные выпады. Когда начались угрозы детям! Они вовлекли детей в эту всю историю. Мы помним митинги эти, когда они выводили детей на колясках и шли типа я гуляю, орали вслед Азаренку «сдохни, умри, уйди», и они привлекли детей в эту всю историю, начали потом угрожать. Красная черта – когда появилась агрессия. А у них агрессия была изначально. У нас опять-таки ответная реакция, но жесткая.