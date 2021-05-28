«Они привлекли детей в эту всю историю, начали потом угрожать». Юлия Артюх рассказала, когда протестующие перешли красную черту

Новости Беларуси. Роль авторской журналистики в Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.
Новости Беларуси. Роль авторской журналистики в Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.
Юлия Артюх, политический обозреватель, автор программы «Негладко», блогер:
Когда они говорят нам «сдохни», мы на какой диалог должны выйти? Мы должны сказать им: ой, давайте подумаем, может, я буду медленно сдыхать? Или как вам нравится?
Алена Сырова, СТВ:
Но ты все равно поначалу наверняка тоже пыталась своим знакомым спокойно донести какую-то свою позицию, рассказать о том, что у меня такое мнение, у вас такое мнение. В какой момент эта красная черта была пройдена с их стороны?
Юлия Артюх:
Когда начались эти агрессивные выпады. Когда начались угрозы детям! Они вовлекли детей в эту всю историю. Мы помним митинги эти, когда они выводили детей на колясках и шли типа я гуляю, орали вслед Азаренку «сдохни, умри, уйди», и они привлекли детей в эту всю историю, начали потом угрожать. Красная черта – когда появилась агрессия. А у них агрессия была изначально. У нас опять-таки ответная реакция, но жесткая.
Григорий Азаренок, политический обозреватель, автор программ «Тайные пружины политики» и «Орден Иуды»:
Очень простой пример: кто в студии знает, как зовут детей Тихановской? Потому что государство вот этой вот гадостью не занимается: деанонами, угрозами детям, угрозами женам и никто не знает, как зовут детей Тихановской. И не надо никому, неинтересно. А они выкладывают детей, жен, матерей. Они преследуют на улицах, они шлют угрозы, они высылают фотографии расчлененных детей, автоматов, которыми они будут расстреливать и так далее. ГосСМИ этим – и государство в принципе – этим не занимается. Но страну свою мы все равно отстоим.
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