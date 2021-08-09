О чём говорят на «Большом разговоре с Президентом»? Корреспондент СТВ из Дворца Независимости
Новости Беларуси. Журналисты, представители общественности, медийного сообщества и эксперты собираются во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там работает и наш корреспондент Виктория Ходосок. Она на прямой связи со студией.
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
До «Большого разговора» остаются считанные минуты. Но это «ничего» по сравнению с тем, сколько сама встреча может продлиться. В марте 2019 года – семь с половиной часов. Как-то так. Но наверняка в этот раз может быть и больше, но не будем загадывать. За прошедший год вокруг Беларуси сложилась сложная ситуация, наверняка вопросов будет больше, а ответы Президента – более чем развернутыми. Это третий разговор в таком формате. На мероприятие приглашены около трехсот гостей. После детального изучения рассадки все они потихоньку поднимаются наверх. Кто-то продолжает еще экскурсию по Дворцу Независимости, наверняка кто-то из них впервые здесь. Среди них очень много знакомых лиц: журналисты, представители общественности, экспертного и медийного сообщества и даже зарубежные гости.
О том, что 9 августа пройдет большой открытый разговор стало известно в конце июля. И вот с того дня начался прием заявок. Число желающих стать участниками встречи приблизилось к тысяче. После прием официально был закрыт, а заявки продолжали приходить. Организатором здесь пришлось хорошенько поработать и выбрать всего около 300 участников. Кто они? Вы их видите на своих экранах. Многие из них будут задавать важные и волнующие вопросы главе государства. Какие? Топ тем: изменения в Конституцию, вакцинация и вопросы личного характера – даже так. Но мы решили сами спросить у участников мероприятия, чего они ожидают от встречи. Итак, немного спойлеров до начала трансляции.