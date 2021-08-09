О чём говорят на «Большом разговоре с Президентом»? Корреспондент СТВ из Дворца Независимости

Новости Беларуси. Журналисты, представители общественности, медийного сообщества и эксперты собираются во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там работает и наш корреспондент Виктория Ходосок. Она на прямой связи со студией.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

До «Большого разговора» остаются считанные минуты. Но это «ничего» по сравнению с тем, сколько сама встреча может продлиться. В марте 2019 года – семь с половиной часов. Как-то так. Но наверняка в этот раз может быть и больше, но не будем загадывать. За прошедший год вокруг Беларуси сложилась сложная ситуация, наверняка вопросов будет больше, а ответы Президента – более чем развернутыми. Это третий разговор в таком формате. На мероприятие приглашены около трехсот гостей. После детального изучения рассадки все они потихоньку поднимаются наверх. Кто-то продолжает еще экскурсию по Дворцу Независимости, наверняка кто-то из них впервые здесь. Среди них очень много знакомых лиц: журналисты, представители общественности, экспертного и медийного сообщества и даже зарубежные гости.