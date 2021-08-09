В Беларуси поддерживают долгожителей. Кому положена возрастная доплата?

Дожить до 100 как минимум – предел мечтаний многих. Только в Беларуси больше 500 тысяч бабушек и дедушек, которые уже перешагнули возрастной рубеж в 75 лет. Государство только поддерживает стремление граждан стать долгожителями. Для лиц преклонного возраста предусмотрена специальная возрастная надбавка к пенсии.

Лариса Яшкова, заместитель начальника главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

«Возрастные» доплаты к пенсии предусмотрены законодательством для лиц, которые получают пенсию в органах по труду, занятости, социальной защите, при этом являются неработающими пенсионерами. И достигли возраста 75 лет и старше.

Возрастная доплата определена в двух размерах: для тех, кому от 75 до 79 лет полагается 53 рубля, а для граждан, которым исполнилось 80 и больше – почти 71 рубль. Важно понимать, что как только пенсионер переходит из одной возрастной категории в другую, ему не начислят еще одну прибавку, а лишь добавят разницу между доплатами. Лариса Яшкова:

Основой для начисления доплаты является бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения, эта величина у нас в республике пересматривается как правило четыре раза в год: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Соответственно, и размер возрастной доплаты пересматривается также четыре раза в год. Соответствующий пересмотр произведен уже с 1 августа.

Для тех, кому за 80, предусмотрена еще одна выплата. Лариса Яшкова:

Лицам, которые старше 80 лет, кроме возрастной доплаты к пенсии также выплачивается надбавка на уход. Она немного меньше, чем сама возрастная доплата, составляет порядка 35 рублей с 1 августа. В совокупности лицо, которое в возрасте 80 лет и старше, в августе получит в структуре пенсии выплату (возрастная доплата и надбавка на уход) порядка 106 рублей. Надбавка на уход к пенсии для 80-летних пенсионеров, которые имеют инвалидность первой группы, с 1 августа составляет почти 71 рубль. Значит в совокупности с возрастной доплатой общая сумма прибавки для такого гражданина превысит 140 рублей. Есть категории граждан, кому возрастная надбавка к пенсии не положена.

Лариса Яшкова:

Возрастные доплаты не устанавливаются пенсионерам, которые достигли возраста 75 лет и старше, но при этом они работают. А также они не выплачиваются пенсионерам, которые находятся в местах лишения свободы, и тем пенсионерам, которые находятся на государственном обеспечении в учреждениях стационарного социального обслуживания.