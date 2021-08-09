«Громадное событие для нашего города». В Сморгони открыли новую спортивную зону

Новости Беларуси. Новую воркаут-площадку открыли в Сморгони 8 августа. Спортивный комплекс площадью 200 квадратных метров разместился прямо в центре города в парке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Появление новой воркаут-зоны стало возможностью для жителей с пользой проводить свой досуг. Здесь в любое время можно не только позаниматься на турниках и специальном оборудовании, но и поиграть с мячом на площадке для урбанбола.

Церемонию открытия продолжили спортивные показательные выступления профессиональных спортсменов Сморгони и не только. Ну а в завершение все желающие могли принять участие в спортивно-игровой программе.

Геннадий Хоружик, председатель Сморгонского районного исполнительного комитета:

Конечно, хотелось бы, чтобы такие объекты в городе появились в каждом микрорайоне, а их у нас сегодня пять. И в каждом микрорайоне проживает порядка пяти тысяч жителей. Поэтому такие площадки востребованы не только в центре, но и каждом микрорайоне.

Громадное событие для нашего города Сморгони. Красиво, спортивно, интересно, для девочек есть чем заняться и для мальчиков разных возрастов. Я думаю, это интересно. Поэтому и пришли. Сегодня людей тоже очень много.