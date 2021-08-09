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Александр Лукашенко: сегодня Беларусь оказалась в фокусе внимания всего мира, но не по своей воле

09 августа 2021 08:23
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Новости Беларуси. Сегодня Беларусь оказалась в фокусе внимания всего мира, но не по своей воле. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил 9 августа во время «Большого разговора с Президентом» – встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня Беларусь оказалась в фокусе внимания всего мира. Как и почему, вы это знаете не хуже меня. Замечу только, что не по своей воле. Мы прожили непростой год.

По словам главы государства, многое из того, что происходило в последнее время в Беларуси, было в большей степени сознательно искажено, даже перевернуто с ног на голову оппонентами государства.

Александр Лукашенко:
Удивительно, но порой даже солидные мировые средства массовой информации наводят тень на абсолютно очевидные вещи. Поэтому сегодня нужен этот разговор в прямом эфире, открытый, глаза в глаза и без купюр.

# Большой разговор с Президентом # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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