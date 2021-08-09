Николай Щёкин о «Большом разговоре»: сегодня момент истины для всего белорусского народа

Николай Щекин, философ, политолог:

Я думаю, что у каждого гражданина это не первый «Большой разговор» с главой государства. Сегодня действительно момент истины для всего белорусского народа. Не только я, все граждане в ожидании подведения определенных итогов. Понимание того, что с нами произошло. Президент всегда очень четко, конкретно расставляет акценты. Я думаю, что сегодня будет очень много откровений, очень много фактов, после которых коллективный Запад даже взбесится. Конечно, мы очень ждем видения Президента будущего нашей страны, что в ближайшее время нас ожидает, каковы планы, перспективы. Очень важно его мнение относительно Конституции: какие поправки необходимы, какие – нет. Особенно, что касается уполномоченного по правам человека. Очень важно его мнение относительно сегодняшнего миграционного кризиса на границе с Литвой. Я думаю, что он затронет блок социально-экономического развития. Конечно, не обойдет, скорее всего, и санкционное давление, потому что это стало лейтмотивом нашего развития.

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