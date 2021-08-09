Прямой эфир

Вячеслав Данилович: я жду, что как обычно Президент наш будет откровенен, честен с людьми, ответит объективно на вопросы

09 августа 2021 10:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Журналисты, представители общественности, медийного сообщества и эксперты собрались во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Данилович: я жду, что как обычно Президент наш будет откровенен, честен с людьми, ответит объективно на вопросы-1

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Естественно, я жду того, что как обычно Президент наш будет откровенен, честен с людьми, которые собрались, ответит объективно на вопросы, которые будут ему заданы. Безусловно, я ожидаю, что разговор у нас на этом собрании пойдет об уроках прошедшего года, о тех вещах, которые заставили встрепенуться все белорусское общество, и о том, как выстоять в этой волне управляемого хаоса, которая катится по миру, разрушая государства, подрывая основы жизнедеятельности различных обществ и государств. Думаю, что сегодня разговор пойдет об уроках и о том, как дальше противостоять вредоносному воздействию извне, развивать и укреплять свое государство.

А вы планируете задавать вопросы?

– Я не планировал задавать вопросы сам. Я бы, единственное, пожелал бы нашему Президенту здоровья, благополучия, чтобы он дальше оставался лидером нашей нации и нашего государства.

Читайте также:

О чем говорят на «Большом разговоре с Президентом»? Корреспондент СТВ из Дворца Независимости

Алексей Талай: у меня есть вопрос к главе государства – откуда он черпает силы, откуда его мотивация?

Николай Щекин о «Большом разговоре»: сегодня момент истины для всего белорусского народа

# Большой разговор с Президентом # общество # Александр Лукашенко # Вячеслав Данилович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: на пике протестов в Минске в 2020 году в них участвовали около 46 тысяч человек
09 августа 2021 09:48

Александр Лукашенко: на пике протестов в Минске в 2020 году в них участвовали около 46 тысяч человек

Александр Лукашенко об интеграции с Россией: мы никогда не были против теснейшего союза, но нас всегда держали на расстоянии
09 августа 2021 09:45

Александр Лукашенко об интеграции с Россией: мы никогда не были против теснейшего союза, но нас всегда держали на расстоянии

О чём говорят на «Большом разговоре с Президентом»? Корреспондент СТВ из Дворца Независимости
09 августа 2021 08:31

О чём говорят на «Большом разговоре с Президентом»? Корреспондент СТВ из Дворца Независимости