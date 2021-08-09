Вячеслав Данилович: я жду, что как обычно Президент наш будет откровенен, честен с людьми, ответит объективно на вопросы

Новости Беларуси. Журналисты, представители общественности, медийного сообщества и эксперты собрались во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Журналисты, представители общественности, медийного сообщества и эксперты собрались во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Естественно, я жду того, что как обычно Президент наш будет откровенен, честен с людьми, которые собрались, ответит объективно на вопросы, которые будут ему заданы. Безусловно, я ожидаю, что разговор у нас на этом собрании пойдет об уроках прошедшего года, о тех вещах, которые заставили встрепенуться все белорусское общество, и о том, как выстоять в этой волне управляемого хаоса, которая катится по миру, разрушая государства, подрывая основы жизнедеятельности различных обществ и государств. Думаю, что сегодня разговор пойдет об уроках и о том, как дальше противостоять вредоносному воздействию извне, развивать и укреплять свое государство.
– А вы планируете задавать вопросы?
– Я не планировал задавать вопросы сам. Я бы, единственное, пожелал бы нашему Президенту здоровья, благополучия, чтобы он дальше оставался лидером нашей нации и нашего государства.
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