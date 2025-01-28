Член Панафриканского парламента: Лукашенко мудрый человек с очень сильным характером

Беларусь подтверждает готовность к развитию отношений со странами африканского континента. Причем интерес к сотрудничеству взаимный. Александр Лукашенко встретился с делегацией Панафриканского парламента. И как отметил глава нашего государства, точки соприкосновения есть с каждым из государств, представители которых 28 января посетили Дворец Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политический стиль Александра Лукашенко и то, как он выстраивает диалог нашей страны с Африканским континентом, очень близок его жителям. С уважением, пониманием того, что любые ресурсы должны работать прежде всего на интересы народов, которые живут на той земле, в недрах которых они находятся, а не на колонизаторов. Свою позицию Александр Лукашенко повторил и в день выборов, говоря о своем видении развития мира. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Африка проснулась – больше танцевать не будет под плеткой США. Это надо понимать. И эта искренность передается и через экран, особенно лично. Депутат Национальной ассамблеи Кении поделилась впечатлениями и от выборов, и от общения с Александром Лукашенко. Резюмировав: нам надо идти вперед. Вместе.

Эстер Мутони Пассарис, член Панафриканского парламента, депутат Национальной ассамблеи Кении:

Прежде всего я хотела бы поздравить народ Беларуси с тем, что он победил. Он выбрал Президента, которого любит, которому он доверяет, в которого верит и с которым готов идти дальше для достижения новых вершин. Поздравляю народ Беларуси, потому что именно он победил, выбрав Президентом именно того, кого хотел. Только что состоялась моя встреча с Президентом Беларуси, и я увидела человека, с одной стороны, очень спокойного и уравновешенного и человека, который очень точно и четко понимает, что нужно делать. Я помню его визит в нашу страну, который состоялся 10 декабря 2023 года. И тогда, и сейчас он сказал вновь и вновь, что между нашими странами нет закрытых тем. И мы готовы работать вместе, готовы вместе расти и выстраивать наши экономические и другие связи, чтобы сделать жизнь наших народов лучше. Ваш Президент очень мудрый человек, человек с очень сильным характером, но в то же время я наблюдала, он пришел на участок вместе со своей собачкой. Я сама очень люблю собак. И, наблюдая это, я увидела в нем и просто обычного человека, у которого сила Давида. Работа на выборах в Беларуси для африканской делегации была еще и возможностью получше узнать нашу страну, ведь одно дело быть «наслышанными», видеть картинки или ролики, помнить с советских времен, другое – видеть, с какой страной имеешь сегодня дела. Ходить по улицам, посещать предприятия, составить свои впечатления. Господин Чарумбира не скрывал эмоций.