Член Панафриканского парламента: Лукашенко мудрый человек с очень сильным характером
Беларусь подтверждает готовность к развитию отношений со странами африканского континента. Причем интерес к сотрудничеству взаимный. Александр Лукашенко встретился с делегацией Панафриканского парламента. И как отметил глава нашего государства, точки соприкосновения есть с каждым из государств, представители которых 28 января посетили Дворец Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Политический стиль Александра Лукашенко и то, как он выстраивает диалог нашей страны с Африканским континентом, очень близок его жителям. С уважением, пониманием того, что любые ресурсы должны работать прежде всего на интересы народов, которые живут на той земле, в недрах которых они находятся, а не на колонизаторов. Свою позицию Александр Лукашенко повторил и в день выборов, говоря о своем видении развития мира.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Африка проснулась – больше танцевать не будет под плеткой США. Это надо понимать.
И эта искренность передается и через экран, особенно лично. Депутат Национальной ассамблеи Кении поделилась впечатлениями и от выборов, и от общения с Александром Лукашенко. Резюмировав: нам надо идти вперед. Вместе.
Эстер Мутони Пассарис, член Панафриканского парламента, депутат Национальной ассамблеи Кении:
Прежде всего я хотела бы поздравить народ Беларуси с тем, что он победил. Он выбрал Президента, которого любит, которому он доверяет, в которого верит и с которым готов идти дальше для достижения новых вершин. Поздравляю народ Беларуси, потому что именно он победил, выбрав Президентом именно того, кого хотел.
Только что состоялась моя встреча с Президентом Беларуси, и я увидела человека, с одной стороны, очень спокойного и уравновешенного и человека, который очень точно и четко понимает, что нужно делать. Я помню его визит в нашу страну, который состоялся 10 декабря 2023 года. И тогда, и сейчас он сказал вновь и вновь, что между нашими странами нет закрытых тем. И мы готовы работать вместе, готовы вместе расти и выстраивать наши экономические и другие связи, чтобы сделать жизнь наших народов лучше. Ваш
Президент очень мудрый человек, человек с очень сильным характером, но в то же время я наблюдала, он пришел на участок вместе со своей собачкой. Я сама очень люблю собак. И, наблюдая это, я увидела в нем и просто обычного человека, у которого сила Давида.
Работа на выборах в Беларуси для африканской делегации была еще и возможностью получше узнать нашу страну, ведь одно дело быть «наслышанными», видеть картинки или ролики, помнить с советских времен, другое – видеть, с какой страной имеешь сегодня дела. Ходить по улицам, посещать предприятия, составить свои впечатления. Господин Чарумбира не скрывал эмоций.
Важность межличностных контактов сегодня высока, как никогда прежде, потому, покидая Дворец Независимости, председатель Панафриканского парламента озвучил приглашение.
Форчун Зефания Чарумбира, председатель Панафриканского парламента:
Хочу пригласить всех вас в Африку. Мы же со своей стороны будем стараться, чтобы как можно больше африканцев посещало Беларусь.
Так станем понятнее друг для друга и сможем вместе развиваться, направляя ресурсы туда, где они действительно нужны. Очевидно, на мир мы смотрим пусть и под разным углом, но ценим схожее.