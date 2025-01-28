Бюджет прожиточного минимума с 1 февраля вырастет на 2,2%
Повысить социальную защищенность и улучшить качество жизни населения. С 1 февраля в стране увеличится бюджет прожиточного минимума. Вместе с ним вырастут пенсии, государственные пособия и отдельные социальные выплаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К слову, величина прожиточного минимума для каждой социально-демографической группы своя. Для трудоспособного населения с февраля она составит 477 рублей 22 копейки, для пенсионеров – 326 рублей 72 копейки.
Кроме того, вырастут со следующего месяца единовременные пособия при рождении ребенка. Так, за первенца молодым мамам выплатят 4476 белорусских рублей. На 2,2 % вырастут также размеры пособий для отдельных категорий семей, воспитывающих детей старше 3 лет и детей-инвалидов.
Ольга Штин, пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения по сравнению с его предыдущим установленным размером 1 ноября 2024 года увеличился на 2,2 %. Увеличиваются соразмерно его росту, то есть на 2,2 %, и социальные выплаты, которые исчисляются из этой величины.
Светлана Коваль, заместитель начальника управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
Системой государственных пособий охвачен почти каждый пятый ребенок в стране. Дети в возрасте до 3 лет обеспечиваются государственными пособиями почти стопроцентно. На 2025 год в бюджете запланировано израсходовать на пособия семьям, воспитывающим детей, всего 3,7 миллиарда. Из них 2 миллиарда на выплату пособий по уходу за ребенком до 3 лет.
Напомним, бюджет прожиточного минимума представляет собой сумму денег, которая призвана удовлетворить базовые потребности белорусов. Как инструмент аналитики этот показатель позволяет специалистам определять уровень жизни граждан. В Беларуси сумма БПМ пересчитывается ежеквартально – всегда в сторону увеличения.