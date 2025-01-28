Бюджет прожиточного минимума с 1 февраля вырастет на 2,2%

Повысить социальную защищенность и улучшить качество жизни населения. С 1 февраля в стране увеличится бюджет прожиточного минимума. Вместе с ним вырастут пенсии, государственные пособия и отдельные социальные выплаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, величина прожиточного минимума для каждой социально-демографической группы своя. Для трудоспособного населения с февраля она составит 477 рублей 22 копейки, для пенсионеров – 326 рублей 72 копейки.

Кроме того, вырастут со следующего месяца единовременные пособия при рождении ребенка. Так, за первенца молодым мамам выплатят 4476 белорусских рублей. На 2,2 % вырастут также размеры пособий для отдельных категорий семей, воспитывающих детей старше 3 лет и детей-инвалидов.