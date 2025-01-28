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Лукашенко пригласил африканские профильные делегации на выставку «Белагро-2025»

28 января 2025 13:38
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Сотрудничество Беларуси и стран Африки выглядит многообещающим, мы видим интерес к нашему государству. Это отметил Александр Лукашенко на встрече с делегацией Панафриканского парламента. Под председательством Форчуна Чарумбиры депутаты следили за ходом электоральной кампании, а также посетили ряд объектов в Минске, чтобы найти возможные точки сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лукашенко пригласил африканские профильные делегации на выставку «Белагро-2025»-2

Их немало, но наиболее актуальна для партнеров тема продовольственной безопасности. До 2035 года Африканским союзом – ключевым органом на континенте – принята стратегия развития сельского хозяйства с целью увеличить объемы сельхозпродукции и сократить потери от сбора урожая. Зимбабве, например, решила эту проблему с помощью белорусской техники. Мы поставили порядка 2 тысяч тракторов и комбайнов, в результате впервые за 50 лет Зимбабве полностью обеспечила себя зерном. Сегодня укрепить свою продбезопасность с нашей помощью хотят и другие страны Африки. 

Лукашенко пригласил африканские профильные делегации на выставку «Белагро-2025»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Господин председатель, вы хорошо знаете, что мы поддерживаем партнеров из Африки в стремлении производить и свои продукты питания за счет внутренних ресурсов, и быть независимыми от внешних факторов. Делаем мы это и будем делать не только за счет поставок нашей продукции, но и за счет передачи технологий и создания предприятий там. Ждем африканские профильные делегации на международной специализированной выставке сельскохозяйственной продукции «Белагро» в Минске в июне этого года. В целом наше сотрудничество со странами Африки выглядит многообещающим. Мы видим интерес и с вашей стороны. Неслучайно к сегодняшней встрече присоединились представители различных регионов Африканского континента.

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# Александр Лукашенко # Международное сотрудничество

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