Лукашенко пригласил африканские профильные делегации на выставку «Белагро-2025»

Сотрудничество Беларуси и стран Африки выглядит многообещающим, мы видим интерес к нашему государству. Это отметил Александр Лукашенко на встрече с делегацией Панафриканского парламента. Под председательством Форчуна Чарумбиры депутаты следили за ходом электоральной кампании, а также посетили ряд объектов в Минске, чтобы найти возможные точки сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их немало, но наиболее актуальна для партнеров тема продовольственной безопасности. До 2035 года Африканским союзом – ключевым органом на континенте – принята стратегия развития сельского хозяйства с целью увеличить объемы сельхозпродукции и сократить потери от сбора урожая. Зимбабве, например, решила эту проблему с помощью белорусской техники. Мы поставили порядка 2 тысяч тракторов и комбайнов, в результате впервые за 50 лет Зимбабве полностью обеспечила себя зерном. Сегодня укрепить свою продбезопасность с нашей помощью хотят и другие страны Африки.