Лукашенко сообщил, что ждёт Президента Зимбабве с визитом в Беларусь в 2025-м

Беларусь поддерживает стремление стран Африки производить продукты питания за счет внутренних ресурсов и быть независимыми от внешних факторов. Об этом заявил Президент, встречаясь с делегацией Панафриканского парламента. Представители ЮАР, Кабо-Верде, Кении прибыли в Беларусь для наблюдения за выборами, и это первый визит столь внушительной делегации Панафриканского парламента в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко выразил надежду, что партнеры оценили возможности нашей страны и готовность к диалогу. Глава государства отметил, что давно следит за развитием отношений между парламентами. Отметим, Панафриканский является ключевым органом Африканского союза. Возглавляет его и делегацию, прибывшую в Минск, – Форчун Чарумбира. Именно под его председательством взаимодействие депутатов Беларуси и Африки активизировалось.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То, что мы продвинулись в налаживании сотрудничества, для меня неудивительно. Ведь вы, господин председатель, – зимбабвиец, а значит, представитель очень дружественного нам государства. Прошу вас по возвращении передать самые теплые пожелания моему дорогому другу, Президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве. Ждем его с визитом в Минске в этом году. И если вы с ним приедете – мы так же будем рады.