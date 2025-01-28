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Лукашенко сообщил, что ждёт Президента Зимбабве с визитом в Беларусь в 2025-м

28 января 2025 10:33
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Беларусь поддерживает стремление стран Африки производить продукты питания за счет внутренних ресурсов и быть независимыми от внешних факторов. Об этом заявил Президент, встречаясь с делегацией Панафриканского парламента. Представители ЮАР, Кабо-Верде, Кении прибыли в Беларусь для наблюдения за выборами, и это первый визит столь внушительной делегации Панафриканского парламента в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко сообщил, что ждёт Президента Зимбабве с визитом в Беларусь в 2025-м-2

Александр Лукашенко выразил надежду, что партнеры оценили возможности нашей страны и готовность к диалогу. Глава государства отметил, что давно следит за развитием отношений между парламентами. Отметим, Панафриканский является ключевым органом Африканского союза. Возглавляет его и делегацию, прибывшую в Минск, – Форчун Чарумбира. Именно под его председательством взаимодействие депутатов Беларуси и Африки активизировалось.

Лукашенко сообщил, что ждёт Президента Зимбабве с визитом в Беларусь в 2025-м-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
То, что мы продвинулись в налаживании сотрудничества, для меня неудивительно. Ведь вы, господин председатель, – зимбабвиец, а значит, представитель очень дружественного нам государства. Прошу вас по возвращении передать самые теплые пожелания моему дорогому другу, Президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве. Ждем его с визитом в Минске в этом году. И если вы с ним приедете – мы так же будем рады.

Интерес к сотрудничеству взаимный – Лукашенко о взаимодействии со странами Африки (подробности).

# Александр Лукашенко # Международное сотрудничество # Беларусь-Зимбабве

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