Интерес к сотрудничеству взаимный – Лукашенко о взаимодействии со странами Африки

Беларусь поддерживает стремление стран Африки производить продукты питания за счет внутренних ресурсов и быть независимыми от внешних факторов. Об этом заявил Президент, встречаясь с делегацией Панафриканского парламента. Представители ЮАР, Кабо-Верде, Кении прибыли в Беларусь для наблюдения за выборами, и это первый визит столь внушительной делегации Панафриканского парламента в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко выразил надежду, что партнеры оценили возможности нашей страны и готовность к диалогу. Глава государства отметил, что давно следит за развитием отношений между парламентами, отметим, Панафриканский является ключевым органом Африканского союза. Возглавляет его и делегацию, прибывшую в Минск, Форчун Чарумбира. Именно под его председательством взаимодействие депутатов Беларуси и Африки активизировалось.

Как подчеркнул Александр Лукашенко, интерес к сотрудничеству взаимный, точки соприкосновения есть с каждым из государств, представители которых сегодня посетили Дворец Независимости.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В Беларуси придают большое значение развитию всестороннего партнерства с ЮАР. Это касается добычи полезных ископаемых, взаимодействия в сферах энергетики, сельского хозяйства, науки и образования. Белорусско-кенийские отношения также уверенно развиваются. В конце 2023 года у меня состоялись очень конструктивные, сердечные, дружеские переговоры в Найроби с Президентом Кении Уильямом Руто. Надеюсь на наше дальнейшее взаимодействие. Я официально пригласил Президента Кении посетить Беларусь с визитом и жду его в любое время. Отношения между Беларусью и Кабо-Верде пока не имеют активного характера. Но в последние годы мы уделяем большое внимание Западной Африке. В регионе реализуется ряд перспективных проектов в области сельского хозяйства, здравоохранения. Рассчитываю, что ваш приезд в Минск придаст импульс дальнейшим контактам.

Дипломатические отношения связывают Беларусь с 52 государствами Африканского континента. Нас объединяют схожие взгляды по вопросам мироустройство. Отметим, в 2020 году африканские страны не вводили санкций против Беларуси, динамика контактов интенсифицируется. По итогам января-ноября 2024 года, товарооборот со странами Африки превысил 700 миллионов долларов.