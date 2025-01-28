Лазуткин: «Красивые и чистые выборы обезопасили нас больше, чем «Орешник» и ядерное оружие»

Андрей Лазуткин, политолог:

Для нас это первые выборы в условиях военного конфликта у соседей. Поэтому не только госСМИ и гражданское общество вели агитацию за власть, но сами НАТО, Польша и Киев сделали все, чтобы мобилизовать электорат Лукашенко. Поэтому мир и безопасность – главные факторы как высокой явки, так и отличного результата действующей власти. Что интересно, гораздо более активно, чем столица, за Лукашенко голосовали две западные области. А по явке лидировала не только Могилевская, что традиционно, но совсем немного, на доли процента, ей уступила Гомельщина.

Почему важно было показать этот результат Западу, показать прозрачность выборов и пригласить сюда любые западные СМИ с любыми вопросами? Чтобы у них не осталось сомнений в оценке обстановки. Потому что под видом СМИ приезжают не только журналисты, но и люди, которые имеют контакты с западными разведками. Итогами наших выборов им передали определенную информацию. Если коротко, она звучит как «не дождетесь». Потому что все военные конфликты планируются Западом как краткосрочные; для них война – это средство, в первую очередь – информационный удар, провокация, чтобы власть, которая изначально не имеет высокой поддержки, начала еще больше шататься. Для свержения такой власти важно не само военное нападение, а нападение строго при определенных условиях.

Грубо говоря, это ситуация выборов и низкого рейтинга, когда людям кажется, эту власть можно относительно бескровно и формально (как бы даже «законно») поменять, пусть с небольшим внешним участием, на что люди готовы закрыть глаза. А что такого, НАТО приедет и просто обеспечит порядок во время голосования. А как прикрытие нужны те самые белорусские формирования, которые готовили на границе, но не они главные.