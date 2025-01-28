Лазуткин: «Красивые и чистые выборы обезопасили нас больше, чем «Орешник» и ядерное оружие»

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Андрей Лазуткин, политолог:
Для нас это первые выборы в условиях военного конфликта у соседей. Поэтому не только госСМИ и гражданское общество вели агитацию за власть, но сами НАТО, Польша и Киев сделали все, чтобы мобилизовать электорат Лукашенко. Поэтому мир и безопасность – главные факторы как высокой явки, так и отличного результата действующей власти. Что интересно, гораздо более активно, чем столица, за Лукашенко голосовали две западные области. А по явке лидировала не только Могилевская, что традиционно, но совсем немного, на доли процента, ей уступила Гомельщина.
Почему важно было показать этот результат Западу, показать прозрачность выборов и пригласить сюда любые западные СМИ с любыми вопросами? Чтобы у них не осталось сомнений в оценке обстановки. Потому что под видом СМИ приезжают не только журналисты, но и люди, которые имеют контакты с западными разведками. Итогами наших выборов им передали определенную информацию. Если коротко, она звучит как «не дождетесь». Потому что все военные конфликты планируются Западом как краткосрочные; для них война – это средство, в первую очередь – информационный удар, провокация, чтобы власть, которая изначально не имеет высокой поддержки, начала еще больше шататься. Для свержения такой власти важно не само военное нападение, а нападение строго при определенных условиях.
Грубо говоря, это ситуация выборов и низкого рейтинга, когда людям кажется, эту власть можно относительно бескровно и формально (как бы даже «законно») поменять, пусть с небольшим внешним участием, на что люди готовы закрыть глаза. А что такого, НАТО приедет и просто обеспечит порядок во время голосования. А как прикрытие нужны те самые белорусские формирования, которые готовили на границе, но не они главные.
Главное – это всем очевидный раскол в стране, отсутствие единства, гражданский конфликт, как в Украине или в Сирии, Ливии. Оформляются два непримиримых ядра, которые годами не признают друг друга. Поэтому очень много в кампании Президента уделялось гражданскому миру всех конфессий, взглядов, национальностей и народов.
Более того, с выборами процесс учета мнений не заканчивается. На Всебелорусском собрании будет принята программа развития страны на пятилетку, и в ней могут быть отражены отдельные тезисы из программ альтернативных кандидатов. Пусть за них голосовало немного, но власть показывает, что их голос тоже важен. И в этом плане красивые и чистые выборы обезопасили нас больше, чем «Орешник» и ядерное оружие. Потому что показали, что у интервенции, особенно в приграничных областях, нет перспектив. Ни армия, ни население, ни силовые структуры, ни какое-то подполье не будет встречать незваных гостей хлебом-солью.
А выборы – это самый объективный и широкий срез социологии. Конечно, западники всегда говорят, что цифры нарисованы властью, эту тему пытались навязать Президенту и на пресс-конференции. Но чтобы хоть как-то это подтвердить, раньше каждые выборы проводили акции протеста. Сейчас их не было.
Более того, если посмотреть результаты всех президентских кампаний, которые проходили в Беларуси, то протестное голосование на них составляло до 20 %. В сумме это голоса против всех, плюс голоса за альтернативных кандидатов, причем не обязательно прозападных, либо, как вариант, неявка на выборы. И все годы оппозиция пыталась работать с этой группой в 20 %.
Подробности в видео.