О чём говорил Александр Лукашенко с губернаторами Ленинградской и Иркутской областей. Все темы в одном материале

Новости Беларуси. Продуктивный день для межрегионального сотрудничества Беларуси и России. 25 сентября Президент провел переговоры с двумя российскими губернаторами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный итог первой встречи – перспективы совместного порта в Ленинградском регионе и субсидии на покупку белорусской техники. Не менее перспективным оказалось общение во Дворце Независимости с губернатором Иркутской области. Продолжением этой работы станет Форум регионов Беларуси и России. Там торговые партнеры смогут уже договориться более предметно. Почву для этого подготовили сначала главы государств, а теперь и руководители регионов. О том, как легко найти пути решения, если есть взаимный интерес, – в нашем репортаже. Если российский губернатор приехал в Беларусь, можно быть уверенным: с ним непременно лично встретится Президент. Александр Лукашенко неоднократно рассказывал: во времена, когда с руководством соседней страны с трудом удавалось найти общий язык, именно хорошие связи с регионами и их главами фактически спасали белорусско-российские отношения. Сегодня вызовы иные: коронакризис нездорово сказался на экономике, просел товарооборот. Справляться с этим значительно эффективнее, когда диалог идет без посредников и предметно. Грядущий Форум регионов – в помощь, но прежде разговор на высшем уровне.

– Наконец-то ты заглянул в Минск. Приветствую. Посла замучаем за это время.

– Нет, посол рад. На встречу с главой Ленинградской области Александр Лукашенко пришел явно в приподнятом настроении. Своего тезку губернатора Дрозденко он знает давно, да и регион является одним из самых привлекательных для Беларуси, чего уж скрывать. Кстати, Александр Дрозденко вверенную ему область зовет не иначе как «потребительский пылесос»: настолько широк спектр нужных товаров, которые готовы закупать. До конца 2020 года еще три месяца, а нашей сельхозтехники приобрели уже больше, чем за весь прошлый год. Кроме того, востребованы и белорусские продукты, и удобрения. Сегодня Президент лично пролоббировал интерес БНБК, которая производит корма с уникальными характеристиками.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если для рыбного хозяйства вам нужны будут эти корма, мы с большим удовольствием будем с вами сотрудничать. И если это направление пока только предстоит открыть, то есть и те, где работа уже налажена.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области России:

Мы хотим приобретать в Беларуси большие и малые установки по очистке воды, причем это именно белорусские разработки. Установки универсальные. Они от небольших контейнеров до практически больших модульных зданий. До 10 тысяч населения такая установка может обслуживать. До 10 тысяч населения – это практически небольшой город. И самое главное, что эти установки универсальные. Они очищают и от железа, и мутность, и соленость, и так далее. Мы уже приобрели больше десятка таких установок, испытали их в Ленинградской области, установили. Я лично пробовал воду после очистки. Все отлично, все хорошо. Это будет такой большой контракт на следующий год.

Александр Дрозденко:

Зависит от того, какой это будет терминал. Самый недорогой терминал стоит примерно от 2,5 миллиарда рублей, самый дорогой терминал – 25 миллиардов рублей. То есть такая достаточно большая разница, поэтому нужно понимать, под какие грузы конкретно будет строиться терминал. Но еще раз хочу сказать, что – мое мнение, но не мне решать – мое мнение и моя позиция – это вхождение уже в открытое акционерное общество, которое сегодня уже строит терминальный комплекс в Усть-Луге, потому что тогда это и дешевле, и проще, и это гарантия на удешевление расходов по переработке грузов. В деталях взаимодействие с Ленинградской областью продолжили обсуждать в Совмине. Этот регион России сегодня на 11 месте по товарообороту – в денежном эквиваленте это 600 миллионов долларов за прошлый год. Премьер-министр Роман Головченко предложил замахнуться на вход в топ-5. А почему бы и нет?

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Программа существует, но я думаю, что ее надо однозначно актуализировать. И те вопросы, которые не являются уже более актуальными, надо просто оттуда убрать, надо поставить четкие, конкретные и понятные задачи. К цели явно поможет приблизиться договоренность по покупке транспорта белорусского производства. Речь идет об 1 500 автобусов производства МАЗ, куда, кстати, и направился после переговоров Дрозденко. В это время во Дворце Независимости Президент Беларуси встречал главу Иркутской области.

Александр Лукашенко:

Процент доверия сибиряков у вас бешеный. Хорошо, что вы подальше от Запада. А так бы у вас тоже цветную революцию устроили из-за больших процентов на выборах. В 2019 году товарооборот между нами резко вырос аж в 2,5 раза, и, прежде всего, за счет оборонной промышленности, в этом же – тенденция падения. Но глава Иркутской области уверяет: есть все шансы выровнять ситуацию. Для этого вместе с ним в Минск приехала делегация из 20 человек.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области России:

Мы сегодня подробно проговорили по лесовосстановлению. Мне сегодня предложили вариант, когда построили на территории Республики Беларусь лесопитомники, мы обязательно это увидим, посмотрим. И мы готовы в этом направлении сотрудничать. Игорь Кобзев: «Иркутская область заинтересована в масштабном лесовосстановлении» Кстати, Александр Лукашенко пообещал Кобзеву помочь с доступом на любое из предприятий, которое заинтересует сибиряков. После переговоров губернатор отправился на Минский тракторный завод, что логично. На территории Иркутской области сейчас эксплуатируют около 8 тысяч единиц техники МТЗ. Во время посещения завода прозвучало предложение о создании на территории региона станций техобслуживания, где можно было бы проводить в том числе и капитальный ремонт нашей техники. Все идеи и предложения пообещали рассмотреть в ближайшие два месяца.