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Игорь Кобзев: «Иркутская область заинтересована в масштабном лесовосстановлении»

25 сентября 2020 13:36
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Новости Беларуси. Президент Беларуси встретился с губернатором Иркутской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом российском регионе уже два года работает сборочное производство наших лифтов, создана товаропроводящая сеть «Белшины», есть сеть дилеров машиностроительных заводов Беларуси.

Александр Лукашенко – губернатору Иркутской области: Очень много решено вопросов, кое-где нужно просто встряхнуться

Игорь Кобзев: «Иркутская область заинтересована в масштабном лесовосстановлении» -1

Как признался сам, кстати, недавно избранный губернатор, в сердце Сибири много коренных белорусов, это и переселенцы из Гродненского региона во времена Столыпинской реформы, и специалисты, покорившие Сибирь в годы Советского Союза. Задача этого года – углубление сотрудничества в сельском хозяйстве, увеличение покупок коммунальной техники. Отдельной строкой – сотрудничество с белорусскими лесоводами.

Игорь Кобзев: «Иркутская область заинтересована в масштабном лесовосстановлении» -4

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области России:
Мы готовы в этом направлении сотрудничать, потому что сегодня Иркутская область заинтересована в масштабном лесовосстановлении. Для этого у нас строятся лесопитомники, мы развиваем это направление не только как экологическое, но и мы его рассматриваем как свое национальное, потому что у нас два уникальных памятника природы – это Сибирская тайга и озеро Байкал.

Игорь Кобзев: «Иркутская область заинтересована в масштабном лесовосстановлении» -7

Делегация Иркутской области проведет в Беларуси несколько дней. 26 сентября запланировано бизнес-турне по белорусским предприятиям – сибирякам покажут заводы. Гости смогут продегустировать сельскохозяйственную продукцию.

# Беларусь-Россия # Экономика # Александр Лукашенко # Игорь Кобзев # Фотофакт

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