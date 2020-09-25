Игорь Кобзев: «Иркутская область заинтересована в масштабном лесовосстановлении»

Как признался сам, кстати, недавно избранный губернатор, в сердце Сибири много коренных белорусов, это и переселенцы из Гродненского региона во времена Столыпинской реформы, и специалисты, покорившие Сибирь в годы Советского Союза. Задача этого года – углубление сотрудничества в сельском хозяйстве, увеличение покупок коммунальной техники. Отдельной строкой – сотрудничество с белорусскими лесоводами.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области России:

Мы готовы в этом направлении сотрудничать, потому что сегодня Иркутская область заинтересована в масштабном лесовосстановлении. Для этого у нас строятся лесопитомники, мы развиваем это направление не только как экологическое, но и мы его рассматриваем как свое национальное, потому что у нас два уникальных памятника природы – это Сибирская тайга и озеро Байкал.