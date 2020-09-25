Игорь Кобзев: «Иркутская область заинтересована в масштабном лесовосстановлении»
Новости Беларуси. Президент Беларуси встретился с губернатором Иркутской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этом российском регионе уже два года работает сборочное производство наших лифтов, создана товаропроводящая сеть «Белшины», есть сеть дилеров машиностроительных заводов Беларуси.
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Как признался сам, кстати, недавно избранный губернатор, в сердце Сибири много коренных белорусов, это и переселенцы из Гродненского региона во времена Столыпинской реформы, и специалисты, покорившие Сибирь в годы Советского Союза. Задача этого года – углубление сотрудничества в сельском хозяйстве, увеличение покупок коммунальной техники. Отдельной строкой – сотрудничество с белорусскими лесоводами.
Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области России:
Мы готовы в этом направлении сотрудничать, потому что сегодня Иркутская область заинтересована в масштабном лесовосстановлении. Для этого у нас строятся лесопитомники, мы развиваем это направление не только как экологическое, но и мы его рассматриваем как свое национальное, потому что у нас два уникальных памятника природы – это Сибирская тайга и озеро Байкал.
Делегация Иркутской области проведет в Беларуси несколько дней. 26 сентября запланировано бизнес-турне по белорусским предприятиям – сибирякам покажут заводы. Гости смогут продегустировать сельскохозяйственную продукцию.