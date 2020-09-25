«Надеемся, что самые лучшие предложения озвучим главе государства». Как в Могилёве проходит молодёжный форум

Новости Беларуси. Масштабный молодежный форум стартовал 25 сентября в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На очереди все регионы страны и столица. Новое поколение желает быть услышанным, самостоятельно принимать конструктивные решения. В качестве платформы избран именно диалог. Приветствие участникам молодежного форума направил Президент Беларуси. Все подробности – у Ирины Недобоевой.

Анна Болотова, специалист кафедры товароведения Могилевского государственного университета продовольствия:

Это имбирное печенье, которое мы испекли заранее. Украшаем его глазурью из взбитых белков.

Печенье, блинчики, канапе. Мастер-классы для всех желающих. Для студентов Могилевского университета продовольствия подобные обучающие стартапы не в новинку. Будущие технологи, профессиональные кулинары, кондитеры ищут новые возможности для продвижения своих профессий на рынке.





Анна Юркина, специалист по информационному обеспечению Могилевского государственного

университета продовольствия:

Мы открываем для ребят новые возможности. То, что в тренде. Это обслуживание праздников, кейтеринг, мастер-классы. Пряники ручной работы, которые сейчас стали так популярны, и не только. Это кулинарная школа, которая будет для студентов, для взрослых и маленьких детей.

В Могилеве собрались самые талантливые парни и девчата из всех уголков области. Сотни идей и уже реализованных проектов. От технических изобретений до благотворительности.





Юлия Якубович, волонтер:

Помогаем всем нуждающимся. Сейчас собираем на лечение девочке Доминике. Ей всего 2 года. Я верю, что мы справимся, осталось совсем немножко. Мы победим болезнь.





Ирина Недобоева, корреспондент:

Крутое изобретение могилевских студентов. Настоящий мастхэв для аллергиков. Этот программируемый песик с легкостью заменит домашнего питомца. При этом на эмоциях точно не потеряешь. А он и танцевать умеет?

– Почешите носик, и теперь два раза хлопаем.





Но ключевым моментом форума стал именно открытый диалог. У современной молодежи масса идей. Одним из первых следует предложение официально разрешить использовать национальную символику в быту. Не только на гособъектах и официальных мероприятиях.





Дмитрий Воронюк, первый секретарь БРСМ:

Мы надеемся, что самые лучшие предложения, которые мы вместе отработаем с органами исполнительной власти, с парламентом, мы озвучим главе государства, потому что это будут мысли самой молодежи.





Сейчас интересы молодежной политики в стране курирует Министерство образования. Но новое поколение считает, что пришло время самостоятельности. С предложением создать молодежный госорган планируют выйти к главе государства.





Егор Макаревич, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Мы стоим на пороге важного события в политической жизни – конституционной реформы. Безусловно, голос молодежи должен быть услышан и на этих площадках. И при принятии изменений нашего ключевого закона.