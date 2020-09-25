Мингорисполком: от протестных действий только коммунальные службы потеряли порядка 700 тысяч рублей

Новости Беларуси. О том, какие планы у Минска на культурную и спортивную жизнь, а также праздники и развлечения, рассказал в студии программы Новости «24 часа» на СТВ заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран. «Нам пришлось основные мероприятия перенести на 2021 год» Екатерина Забенько, СТВ:

Свернулась культурная жизнь в столице в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой. Мы соскучились по массовым мероприятиям, городским праздникам. Есть на что рассчитывать минчанам в ближайшее время, ближайший год? Какие планы?

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

На самом деле планы были и на 2020 год достаточно интенсивные. Практически каждые выходные планировали мероприятия в Верхнем городе и на площадке возле Дворца спорта. Да, ситуация с пандемией, к сожалению, внесла свои коррективы, и нам пришлось основные эти мероприятия перенести на 2021 год. Даст бог, что мы справимся с этой бедой окончательно и можем планировать и проводить мероприятия уже в полном формате. Что касается проведения ярмарок и их обслуживания в культурном плане, то принято решение ограничиться только продажей сельхозпродукции. Это традиционно находит отклик у минчан и заинтересованность у тех граждан, кому на самом деле это надо. Работа выстроена таким образом, что мы как реализуем продукцию, так и помогаем нашим жителям, кто не в состоянии сам доставить продукцию, кому нужна эта помощь – организована работа волонтеров. Порядка 130-150 человек мы за один такой день организации ярмарки охватываем этой помощью. Екатерина Забенько:

Я не ошибусь наверняка, если от лица многих наших телезрителей поблагодарю городские власти за то, что сохранили эту традицию городских ярмарок, где можно купить подешевле и фрукты, и овощи, помогают волонтеры. «Мы имеем порядка 87 % загрузки наших учреждений спортивных всех форм собственности» Школьникам, наверное, тяжелее всего переносить этот карантин, эти ограничения, невозможность никуда выйти. Как быть в этой ситуации, что делает город для того, чтобы школьники могли полноценно провести время с пользой для себя?

Артем Цуран:

Ребенку трудно себя где-то найти без какого-то организованного, спланированного заранее досуга, организации внешкольной деятельности. Это наблюдалось даже после начала учебного процесса полноценного. Мы с 1 сентября посадили за парты 97 % наших учеников, которые на протяжении полугода в школе не находились практически в таком количестве. Конечно, это почувствовали и педагоги, и родители, что первая неделя пошла на то, чтобы детей приучить опять работать на уроках, за партами, а не в удаленном доступе. Несмотря на незначительный присутствующий рост еженедельный лиц, которые заболевают COVID в городе Минске, в плане организации именно досуговой деятельности, внешкольной работы наблюдается большой интерес родителей и детей для того, чтобы все-таки своих детей занять, чтобы ребенку найти какое-то времяпрепровождение после уроков. Екатерина Забенько:

Насколько готовы принять спортивные объекты, насколько велик интерес детей к спорту? Артем Цуран:

На данный момент мы имеем порядка 87 % загрузки наших учреждений спортивных всех форм собственности – это школы олимпийского резерва, городские центры олимпийской подготовки – РЦОПы, ДЮСШ. Если посмотреть структуру наполняемости этих объектов, то на первое место выходят бассейны – у нас 100 % загрузки, начиная с 1 сентября. Достаточно плотно сформированы графики практически всех ледовых арен любой формы собственности, они практически на 90-97 % загружены. Об открытии новых станций метро 7 ноября: все предпосылки есть, чтобы они заработали Екатерина Забенько:

7 ноября – то время, когда все минчане ждут подарков от города. Что проанонсируете в этом году?

Артем Цуран:

Главным и самым ожидаемым объектом у минчан станет метрополитен. Для этого все предпосылки есть, чтобы у нас новые станции заработали. Ряд социальных объектов традиционно, которые мы приурочиваем к значимым датам – это и 20-я поликлиника взрослая после модернизации примет своих пациентов. Мы уже видим, эти планы вполне реализуемы к 7 ноября. Дошкольные учреждения – надеемся, что два – успеют тоже распахнуть свои ворота. От протестных действий страдает не только коммунальное хозяйство, но и коммерческие объекты Екатерина Забенько:

Все чаще замечаем, что люди многие берут в руки краски, баллончики, но это творчество напоминает вандализм. Стоит напомнить людям, какой вред оно причиняет городской среде. Артем Цуран:

Скорее всего, у такого человека, который наносит какую-то надпись, рисунок, была какая-то обида, травма, которая сейчас человеку, он думает, позволяет самовыразиться таким образом, показать свою позицию таким образом. Что касается причинения вреда, он насчитывается постоянно. Уже сейчас мы видим, что от всяких протестных действий наши только коммунальные службы (а страдает не только коммунальное хозяйство, но и коммерческие объекты и так далее) потеряли порядка 700 тысяч рублей на восстановлении цветочниц, фасадов, подъездов. Эта работа по начислению происходит и сейчас.