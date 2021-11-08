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Не менее 500 человек. Большая группа беженцев двинулась по трассе к погранпереходу «Брузги»

08 ноября 2021 10:07
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Новости Беларуси. Более 12 тысяч польских солдат сейчас дежурят на границе,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Не менее 500 человек. Большая группа беженцев двинулась по трассе к погранпереходу «Брузги»-1

В эти минуты в окрестностях пункта пропуска «Кузница» сосредоточилась большая группа мигрантов. Люди будут требовать убежища, делая это публично. К такому сценарию Варшава явно была не готова. Как заявил, министр обороны Польши, страна в боевой готовности. Напомню, как разворачивались события.  

Этим утром Госпогранкомитет сообщил о движении колонны беженцев в направлении пункта пропуска «Брузги». В составе группы не менее 500 человек. На подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей. Белорусская сторона приняла все меры для обеспечения безопасности людей. Военные сопровождали колонну на всем пути следования. В связи с ситуацией на границе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал антикризисный штаб.  

# Беженцы # общество # Матеуш Моравецкий # Фотофакт

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