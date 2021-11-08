Телефонный звонок двух президентов. О чём говорили Лукашенко и Алиев?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Ильхам Алиев 8 ноября провели телефонный разговор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лидеры Беларуси и Азербайджана подтвердили стратегический характер сотрудничества двух стран, обсудили договоренности, достигнутые на апрельских переговорах в Баку, а также затронули перспективы участия наших компаний в масштабных проектах в Азербайджане.

Белорусский лидер приветствовал тот факт, что год назад завершилось многолетнее противостояние между Азербайджаном и Арменией. Александр Лукашенко особенно подчеркнул начало процесса мирного строительства. Это, считает наш Президент, пойдет на пользу обеим сторонам. Основой мира и безопасности в регионе должно стать восстановление транспортного сообщения и экономическое взаимодействие на Южном Кавказе. Также глава государства выразил соболезнования родным и близким жертв карабахского конфликта.

Александр Лукашенко отметил исключительную важность принятого год назад заявления, остановившего кровопролитие, посредником в котором выступила Россия. Президент Беларуси также сообщил своему коллеге, что в Минске будет установлен памятник выдающемуся поэту и мыслителю Низами Гянджеви. Монумент станет знаком дружбы белорусского и азербайджанского народов.