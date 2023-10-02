«Нужно воспитывать уважение к госсимволам». Что школа даёт ребёнку и какие мероприятия предлагает?
Новости Беларуси. Большая семья – новый тренд в стране? Как Беларусь поддерживает многодетные семьи? О поддержке материнства, госмерах и демографических вопросах шла речь на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
У нас в городе, в столице, как семьи и школы взаимодействуют? Все-таки школа воспитывает? Я даже по своему ребенку сужу: он у меня ходит учится, приходит, делает уроки, потом идет в школу. Но при этом какие-то вещи он узнает от мамы и папы: что такое флаг, почему этот праздник мы называем государственным. Это все он узнает в семье, хотя там он учится.
Алена Сырова, СТВ:
Пример из практики о взаимодействии школы и семьи. Мы знаем, что деткам из многодетных семей у нас бесплатные завтраки, обеды и так далее. Раньше какие-то дополнительные то ли булочки раздавали, то ли сырочки. Ребенок маленький пришел домой и говорит: «Мама, почему вот так у нас?» Мама ему объяснила, что таким образом государство заботится, поддерживает те семьи, у которых много деток. То есть мама объяснила ребенку, как, что, зачем и почему. Уверена, что многие дети хотели бы задать такой или какой-то другой вопрос, который их волнует, своим родителям. Но, возможно, не получат такого ответа. Хотя семьи внешне могут быть очень благополучные, очень состоятельные. Но вот этого контакта между ребенком и родителем может не быть. Как это отследить?
Анна Рысевец, начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома:
Я уже говорила, что обучение и воспитание – процесс неразрывный. На сегодня воспитательная составляющая есть и в учебных предметах, и дополняется процесс образовательный по форме и содержанию мероприятиями воспитательной направленности, куда вовлекаются и родители. И, кончено, когда родитель личным примером транслирует и собственные навыки, когда родитель вместе с ребенком в качестве участника мероприятия, болельщика, когда формируется культура болельщика – это тот бесценный опыт, который позволяет ребенку почувствовать единство требований, единство подходов. И родитель будет видеть, что слово и дело не расходятся.
Кирилл Казаков:
Вот какой пример урока или занятия в школе, чтобы было понятно, что это 100 % касается воспитания? У меня ребенок в субботу ездил на экскурсию по Фрунзенскому району по храмам – у них была такая экскурсия. Они на велосипеде ездили, про храмы рассказывали. Это учебная или воспитательная история?
Анна Рысевец:
Что касается экскурсионного сопровождения, в рамках постановления правительства у нас на сегодня для ребят с 1 по 11 класс предусмотрено включение экскурсий не менее двух в год. Сегодня эти экскурсии педагоги могут использовать как в рамках преподавания учебных дисциплин, точно так же и классные руководители.
Алена Сырова:
Кирилл, ваш ребенок проехал по храмам, он приехал, поговорил дома с вами, рассказал, поделился впечатлениями, вы с ним это обсудили. А когда проехали, послушали, забыли, и потом нет гарантии, что что-то останется.
Кирилл Казаков:
Самая простая воспитательная история, мы говорим о ней уже на протяжении трех лет, это прослушивание гимна в школах. Вот это есть?
Анна Рысевец:
Не только прослушивание, исполнение гимна.
Алена Сырова:
Про гимн мне запомнилось, когда глава государства 1 сентября приехал в технопарк, мы присутствуем на разных мероприятиях, всегда по-разному, скажем так, и глава государства не всегда гимн поет, но там невозможно было удержаться, потому что ребята настолько искренне это делали. Все себя в этот момент чувствуют по-разному: кто-то сосредоточен и думает, кто-то поет. И вот они то поколение, которое своих эмоций не стеснялось. Их там никто не заставлял, я думаю, в хоре они не тренировались гимн петь, но их энергия просто сшибала. Я к чему, гимны в школах стали и становятся традицией: их исполняют 1 сентября, 17 сентября, на разные праздники наши государственные. Но насколько отклик идет и какую задачу мы ставим, чтобы пели все или чтобы все понимали, для чего это делается?
Кирилл Казаков:
Заставили или привыкли.
Анна Рысивец:
Нет. Вы понимаете, что нужно воспитывать уважение к государственным символам. И любое торжественное, знаковое мероприятие, его открытие сопровождается исполнением государственного гимна, вынос государственного флага нашей страны – вот эти обязательные элементы мероприятий, которые проходят в учреждении образования, они формируют отношение, правильное отношение к государственным символам нашей страны, поэтому здесь говорить «заставили» было бы неверным.
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