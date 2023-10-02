«Нужно воспитывать уважение к госсимволам». Что школа даёт ребёнку и какие мероприятия предлагает?

Новости Беларуси. Большая семья – новый тренд в стране? Как Беларусь поддерживает многодетные семьи? О поддержке материнства, госмерах и демографических вопросах шла речь на площадке ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

У нас в городе, в столице, как семьи и школы взаимодействуют? Все-таки школа воспитывает? Я даже по своему ребенку сужу: он у меня ходит учится, приходит, делает уроки, потом идет в школу. Но при этом какие-то вещи он узнает от мамы и папы: что такое флаг, почему этот праздник мы называем государственным. Это все он узнает в семье, хотя там он учится. Алена Сырова, СТВ:

Пример из практики о взаимодействии школы и семьи. Мы знаем, что деткам из многодетных семей у нас бесплатные завтраки, обеды и так далее. Раньше какие-то дополнительные то ли булочки раздавали, то ли сырочки. Ребенок маленький пришел домой и говорит: «Мама, почему вот так у нас?» Мама ему объяснила, что таким образом государство заботится, поддерживает те семьи, у которых много деток. То есть мама объяснила ребенку, как, что, зачем и почему. Уверена, что многие дети хотели бы задать такой или какой-то другой вопрос, который их волнует, своим родителям. Но, возможно, не получат такого ответа. Хотя семьи внешне могут быть очень благополучные, очень состоятельные. Но вот этого контакта между ребенком и родителем может не быть. Как это отследить?

Анна Рысевец, начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома:

Я уже говорила, что обучение и воспитание – процесс неразрывный. На сегодня воспитательная составляющая есть и в учебных предметах, и дополняется процесс образовательный по форме и содержанию мероприятиями воспитательной направленности, куда вовлекаются и родители. И, кончено, когда родитель личным примером транслирует и собственные навыки, когда родитель вместе с ребенком в качестве участника мероприятия, болельщика, когда формируется культура болельщика – это тот бесценный опыт, который позволяет ребенку почувствовать единство требований, единство подходов. И родитель будет видеть, что слово и дело не расходятся. Кирилл Казаков:

Вот какой пример урока или занятия в школе, чтобы было понятно, что это 100 % касается воспитания? У меня ребенок в субботу ездил на экскурсию по Фрунзенскому району по храмам – у них была такая экскурсия. Они на велосипеде ездили, про храмы рассказывали. Это учебная или воспитательная история? Анна Рысевец:

Что касается экскурсионного сопровождения, в рамках постановления правительства у нас на сегодня для ребят с 1 по 11 класс предусмотрено включение экскурсий не менее двух в год. Сегодня эти экскурсии педагоги могут использовать как в рамках преподавания учебных дисциплин, точно так же и классные руководители.