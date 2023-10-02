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«И работа у нас в кайф». Главный инженер сельхозпредприятия стал успешным тиктокером

02 октября 2023 18:05
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Новости Беларуси. Его видео собирают миллионы лайков и тысячи комментариев. Главный инженер сельхозпроизводителя Мостовского района стал популярным блогером ТikTok, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Делает ролики о механизаторах и водителях, уборочной или важных моментах хозяйства, добавляет трендовую музыку, не обходится и без юмора. Пользователям соцсети такой контент пришелся по вкусу, а сам мужчина уверен: это еще и реклама для молодежи.

Галина Буро убедилась лично.

«И работа у нас в кайф». Главный инженер сельхозпредприятия стал успешным тиктокером-1

Галина Буро, корреспондент:
Уборка кукурузы здесь в разгаре. Погода отличная для съемок видео. А вот и звезда Тиктока – Владимир Пурплевский. Мы решили, что начало нашего сюжета должно выглядеть именно так.

«И работа у нас в кайф». Главный инженер сельхозпредприятия стал успешным тиктокером-4

Все тренды ТikTok главный инженер сельхозпредприятия имени Адама Мицкевича знает на отлично. Не зря его видео о сельских тружениках набирают миллионы просмотров и залетают в топ. Механизаторы и водители, техника и животные – в объективе его камеры мобильного телефона настоящий видеоальманах жизни хозяйства. Все по-простому, но со вкусом, такова и была идея создания профиля в TikTok – показать честный труд хлеборобов.

«И работа у нас в кайф». Главный инженер сельхозпредприятия стал успешным тиктокером-7

Владимир Пурплевский, главный инженер сельхозпредприятия имени Адама Мицкевича:
Одно видео, второе, третье сделал, утром проснулся, смотрю – ого! 60 подписок было и лайков уйма, и видео просмотры набрало. И думаю, наверное, надо и там попробовать себя. Когда знает вся страна про деревню – это же круто.

«И работа у нас в кайф». Главный инженер сельхозпредприятия стал успешным тиктокером-10

Коллеги поначалу к идее молодого главного инженера отнеслись настороженно. Но потом вошли во вкус.

«И работа у нас в кайф». Главный инженер сельхозпредприятия стал успешным тиктокером-13

Павел Цесловский, механизатор сельхозпредприятия имени Адама Мицкевича:
Мы стали больше узнаваемы, нас узнают даже: и в Гродно, и в Волковыске куда не поедем. Говорят, знакомые лица.

«И работа у нас в кайф». Главный инженер сельхозпредприятия стал успешным тиктокером-16

А вот Евгения Улинцкаса на дорогах узнают по новому грузовику. Стоило главному инженеру разместить в TikTok видео о передаче водителю ключей под хит «малиновая лада» (кстати, под цвет нового авто), как ролик стал вирусным, а песня хитом в кабине на уборке.

«И работа у нас в кайф». Главный инженер сельхозпредприятия стал успешным тиктокером-19

Евгений Улинцкас, водитель сельхозпредприятия имени Адама Мицкевича:
В первый же день на флешку скачал и в МАЗ сразу. Первая песня.

«И работа у нас в кайф». Главный инженер сельхозпредприятия стал успешным тиктокером-22

Показывать в соцсетях сельскую жизнь, почему бы и нет, ведь гордиться есть чем. Средняя урожайность зерновых вышла 62 центнера с гектара. Сейчас кукуруза – на этом поле уже доходит до 65. Недавно открыли общежитие для молодых специалистов. Теперь о хозяйстве имени Адама Мицкевича знает вся Беларусь и не только. Реклама и в интернете, и на личном авто.

«И работа у нас в кайф». Главный инженер сельхозпредприятия стал успешным тиктокером-25

Владимир Пурплевский:
В первый день, как наклеил наклейку, директор говорит, а что это за скрытая реклама? Я говорю: стимулирование молодежи к сельскому хозяйству эта наклейка, трактор. Чтобы хоть знали, что такое сельское хозяйство. И работа у нас в кайф.

«И работа у нас в кайф». Главный инженер сельхозпредприятия стал успешным тиктокером-28

Владимир Пурплевский:
Когда вечером комбайны возвращались с поля, то было слышно вечером из дали, что вся деревня, вдоль улицы, что дома, люди выходили встречать комбайнеров, которые ехали, махали руками, те в ответ сигналили.

«И работа у нас в кайф». Главный инженер сельхозпредприятия стал успешным тиктокером-31

Привлекать кадры, давать импульс жизни на селе личным примером. Как и говорил Президент о развитии агрогородков, посещая Могилевскую область. Здесь же, в Мостовском районе аграрии уверены: продвижение в интернете передового опыта – это точно адресная реклама для молодежи. И у сельского блогера еще множество задумок.

# Интернет # общество # Галина Буро # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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