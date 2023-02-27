«Нужно равняться на поколение победителей». Игорь Сергеенко о подвигах ветеранов и исторической памяти

Новости Беларуси. Важнейшая веха в развитии суверенного государства. 27 февраля – ровно год с момента проведения референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По сути, 27 февраля 2022-го мы выбрали будущее своей страны, заложили прочный фундамент для дальнейшего эволюционного пути развития. Обновленный Основной закон внес изменения во многие сферы: от социальных вопросов до глобальных принципов.

У белорусов свои традиции и культура, а еще история, которую мы помним и ни за что не перепишем. Во время Великой Отечественной войны в нашей стране сожгли, убили, уничтожили не менее трех миллионов мирных жителей. Нет такой белорусской семьи, которую бы не затронула та трагедия. Как это можно забыть и простить?