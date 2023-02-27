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«Нужно равняться на поколение победителей». Игорь Сергеенко о подвигах ветеранов и исторической памяти

27 февраля 2023 17:18
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Новости Беларуси. Важнейшая веха в развитии суверенного государства. 27 февраля – ровно год с момента проведения референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По сути, 27 февраля 2022-го мы выбрали будущее своей страны, заложили прочный фундамент для дальнейшего эволюционного пути развития. Обновленный Основной закон внес изменения во многие сферы: от социальных вопросов до глобальных принципов.  

«Нужно равняться на поколение победителей». Игорь Сергеенко о подвигах ветеранов и исторической памяти-1

У белорусов свои традиции и культура, а еще история, которую мы помним и ни за что не перепишем. Во время Великой Отечественной войны в нашей стране сожгли, убили, уничтожили не менее трех миллионов мирных жителей. Нет такой белорусской семьи, которую бы не затронула та трагедия. Как это можно забыть и простить?  

«Нужно равняться на поколение победителей». Игорь Сергеенко о подвигах ветеранов и исторической памяти-4

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:  
Нам сегодня нужно равняться на поколение победителей. На тех ветеранов Великой Отечественной войны, которые сегодня еще в строю, я имею в виду живы, здоровы, показывают своей верой в жизнь, отношением к жизни живой пример. А те подвиги, которые они совершили в грозные годы Великой Отечественной войны, конечно, это заслуживает самого глубокого уважения и подражания. Есть еще ветераны локальных войн, люди более молодого поколения, которые тоже уже сегодня офицеры и солдаты запаса. Да, историческая память, такое понятие всеобъемлющее, и жизнь так складывается, что эту память нужно не только беречь сегодня, но и защищать.  

«Нужно равняться на поколение победителей». Игорь Сергеенко о подвигах ветеранов и исторической памяти-7

Ничто не вечно, придет время и главный закон вновь будут дополнять и менять. Неизменно одно – общая ответственность за судьбу родной страны. Наш выбор сегодня создает наше завтра.  

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# Конституция # общество # Игорь Сергеенко # Илона Волынец # Фотофакт

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