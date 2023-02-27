Год с момента референдума. Что изменилось в стране после обновления Конституции?

Новости Беларуси. Важнейшая веха в развитии суверенного государства. Сегодня, 27 февраля, исполняется ровно год с момента проведения референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сути, 27 февраля прошлого года белорусы выбрали будущее своей страны, заложили прочный фундамент для дальнейшего пути развития. Обновленный Основной закон внес изменения во многие сферы – от социальных вопросов до глобальных принципов. Одна из целей конституционных преобразований – повышение эффективности и устойчивости системы государственной власти. Усовершенствован и институт народовластия, его высшим представительным органом определено Всебелорусское народное собрание.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы на рэферэндуме самае галоўнае, што мы зрабілі, мы паказалі, што мы будуем сваю палітычную мадэль, мы будуем свой варыянт палітычнага развіцця. І тыя элементы, і інстытуты кіравання і самакіравання, якія зыходзяць з нашай, а не з чужой традыцыі. Мы паказалі вокны магчымасцяў. І мы гэтыя вокны акуратна рэалізуем. Мы разгортваем канстытуцыйны працэс у часе і прасторы, мы штодня мяняем нашы законы і прыводзім іх у адпаведнасць з нашай абноўленай Канстытуцыяй. Мы штодня імкнёмся зрабіць усё магчымае і немагчымае, каб Беларусь развівалася праз прававую традыцыю.