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Год с момента референдума. Что изменилось в стране после обновления Конституции?

27 февраля 2023 06:33
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Новости Беларуси. Важнейшая веха в развитии суверенного государства. Сегодня, 27 февраля, исполняется ровно год с момента проведения референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Год с момента референдума. Что изменилось в стране после обновления Конституции?-1

По сути, 27 февраля прошлого года белорусы выбрали будущее своей страны, заложили прочный фундамент для дальнейшего пути развития. Обновленный Основной закон внес изменения во многие сферы – от социальных вопросов до глобальных принципов. Одна из целей конституционных преобразований – повышение эффективности и устойчивости системы государственной власти. Усовершенствован и институт народовластия, его высшим представительным органом определено Всебелорусское народное собрание.

Год с момента референдума. Что изменилось в стране после обновления Конституции?-4

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы на рэферэндуме самае галоўнае, што мы зрабілі, мы паказалі, што мы будуем сваю палітычную мадэль, мы будуем свой варыянт палітычнага развіцця. І тыя элементы, і інстытуты кіравання і самакіравання, якія зыходзяць з нашай, а не з чужой традыцыі. Мы паказалі вокны магчымасцяў. І мы гэтыя вокны акуратна рэалізуем. Мы разгортваем канстытуцыйны працэс у часе і прасторы, мы штодня мяняем нашы законы і прыводзім іх у адпаведнасць з нашай абноўленай Канстытуцыяй. Мы штодня імкнёмся зрабіць усё магчымае і немагчымае, каб Беларусь развівалася праз прававую традыцыю.

Год с момента референдума. Что изменилось в стране после обновления Конституции?-7

Отмечу, задача перед парламентариями стоит серьезная. В соответствии с новой Конституцией необходимо привести все законы страны. Сделать это планируется до конца текущего года, чтобы уже в феврале 2024-го прошел единый день голосования по выборам депутатов местных советов и Палаты представителей. А затем состоялось и первое обновленное Всебелорусское народное собрание.

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# Конституция # общество # Игорь Марзалюк # Фотофакт

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