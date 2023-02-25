Нужно постоянно пробовать еду. Шеф-повар рассказал, как ему удалось быстро сбросить 20 кг

Когда вам 20, 25 и даже 30 лет, похудеть при желании и определенной силе воли очень просто. Неделя диеты – и килограммы растают как дым. Но с возрастом сбросить даже два килограмма – это уже настоящий подвиг. После 40 люди часто полнеют, даже если не меняют образ жизни и режим питания. О том, как есть и не толстеть, что позволит сохранить стройность до преклонного возраста, а может не стоит вести борьбу с лишними сантиметрами и принять себя такой, какая есть, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Вы шеф-повар?

Сергей Петроченко, шеф-повар:

Да, все верно. Ольга Шерснева:

Вам приходилось сталкиваться с лишним весом? Мне кажется, шеф-поварам нужно постоянно пробовать еду, то, что готовят другие повара, оценивать это. Сергей Петроченко:

Действительно, есть такой момент, что приходилось сталкиваться с этим. Был у меня опыт в жизни похудения на 20 килограммов. Худеть в дуэте проще, скажу сразу. Потому что мне моя коллега по работе предложила: «Давайте похудеем». Я говорю: «Нет, Оксаночка, ни в коем случае. Я хочу бутерброды на ночь, все дела, и мне моя профессия не позволяет». В итоге мы начали вдвоем худеть. Мы коллеги по работе, и поэтому нам проще было. Мы каждые три часа ели определенное количество порции. Очень быстро – за три месяца похудел на 20 килограммов. Конечно же, здесь не только диета – это комплекс: тренажерный зал, бассейн, все дела. В подсознании, мозгу у меня началось откладываться, что я похудел. Когда меня люди встречали, у них сразу какой-то шок.