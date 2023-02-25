Нужно постоянно пробовать еду. Шеф-повар рассказал, как ему удалось быстро сбросить 20 кг
Когда вам 20, 25 и даже 30 лет, похудеть при желании и определенной силе воли очень просто. Неделя диеты – и килограммы растают как дым. Но с возрастом сбросить даже два килограмма – это уже настоящий подвиг. После 40 люди часто полнеют, даже если не меняют образ жизни и режим питания. О том, как есть и не толстеть, что позволит сохранить стройность до преклонного возраста, а может не стоит вести борьбу с лишними сантиметрами и принять себя такой, какая есть, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Вы шеф-повар?
Сергей Петроченко, шеф-повар:
Да, все верно.
Ольга Шерснева:
Вам приходилось сталкиваться с лишним весом? Мне кажется, шеф-поварам нужно постоянно пробовать еду, то, что готовят другие повара, оценивать это.
Сергей Петроченко:
Действительно, есть такой момент, что приходилось сталкиваться с этим. Был у меня опыт в жизни похудения на 20 килограммов. Худеть в дуэте проще, скажу сразу. Потому что мне моя коллега по работе предложила: «Давайте похудеем». Я говорю: «Нет, Оксаночка, ни в коем случае. Я хочу бутерброды на ночь, все дела, и мне моя профессия не позволяет». В итоге мы начали вдвоем худеть. Мы коллеги по работе, и поэтому нам проще было. Мы каждые три часа ели определенное количество порции. Очень быстро – за три месяца похудел на 20 килограммов. Конечно же, здесь не только диета – это комплекс: тренажерный зал, бассейн, все дела. В подсознании, мозгу у меня началось откладываться, что я похудел. Когда меня люди встречали, у них сразу какой-то шок.
Ольга Шерснева:
Потому что другой человек.
Сергей Петроченко:
Да, был такой большой и стала половина. Почему-то у людей сразу ассоциация: «Ты болен?» Я говорю: «Почему сразу так? Давайте начнем с того, что есть действительно диеты и потребность или не потребность, может быть, мода на это. Я похудел и этим горжусь». Спустя год 10 я набрал снова, потому что в мозгу у меня: я похудел, здесь можно позволить немножко себе лишнего, здесь еще что-то. Я не жалею абсолютно, очень кайфую от того, в каком я сейчас весе, как выгляжу. Назвать это экспериментом или шоком для организма – наверное, да. Я еще раз повторюсь, что, наверное, это такой эксперимент, который мне нужен был в тот момент. В итоге я пришел к своему весу, в котором мне комфортно.
Ольга Шерснева:
Вы шикарно выглядите.
Сергей Петроченко:
Спасибо, вы тоже.
Ольга Шерснева:
Я хочу признаться. Мне сейчас стыдно, потому что я не могу сбросить даже три килограмма. Понимаете, насколько это тяжело для меня. То есть я чуть-чуть сбрасываю, опять потом набираю еще больше.
Сергей Петроченко:
Возможно, вашему организму не надо сбрасывать.
Ольга Шерснева:
Надо.
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