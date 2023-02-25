«Это сделает вас только лучше». Почему девушкам не стоит бояться работать со штангой в тренажёрном зале?

Стюша Тайм, блогер: Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся с мастером спорта по пауэрлифтингу, рекордсменкой Республики Беларусь Мариной Камленок. Что такое пауэрлифтинг?

Марина Камленок, рекордсменка Республики Беларусь по пауэрлифтингу, мастер спорта Республики Беларусь:

Пауэрлифтинг – это силовое троеборье, вид спорта, состоящий из трех упражнений: присед, жим и становая тяга. Суть соревнований заключается в том, чтобы в каждом из этих упражнений поднять максимальный вес.

«Занималась легкой атлетикой, танцами». Как пришла к пауэрлифтингу?

Стюша Тайм:

Пауэрлифтинг достаточно редкое явление среди девушек. Как ты оказалась в этом виде спорта?

Марина Камленок:

Я всю жизнь занималась спортом, мне было это очень интересно. Занималась легкой атлетикой, танцами, вела активный образ жизни всегда. И придя в университет, тренер заинтересовал меня заниматься пауэрлифтингом. У меня был опыт неудачных соревнований, удачных, и сейчас мне очень нравится выступать.

Стюша Тайм:

Бывало такое, что хотелось все бросить?

Марина Камленок:

Да, я думаю, каждый спортсмен сталкивается с такими мыслями в процессе своей карьеры. И у меня тоже были такие моменты.

Стюша Тайм:

Как ты справлялась с этим?