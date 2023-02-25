«Это сделает вас только лучше». Почему девушкам не стоит бояться работать со штангой в тренажёрном зале?

Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся с мастером спорта по пауэрлифтингу, рекордсменкой Республики Беларусь Мариной Камленок. Что такое пауэрлифтинг?
Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся с мастером спорта по пауэрлифтингу, рекордсменкой Республики Беларусь Мариной Камленок. Что такое пауэрлифтинг?
Марина Камленок, рекордсменка Республики Беларусь по пауэрлифтингу, мастер спорта Республики Беларусь:
Пауэрлифтинг – это силовое троеборье, вид спорта, состоящий из трех упражнений: присед, жим и становая тяга. Суть соревнований заключается в том, чтобы в каждом из этих упражнений поднять максимальный вес.
Стюша Тайм:
Пауэрлифтинг достаточно редкое явление среди девушек. Как ты оказалась в этом виде спорта?
Марина Камленок:
Я всю жизнь занималась спортом, мне было это очень интересно. Занималась легкой атлетикой, танцами, вела активный образ жизни всегда. И придя в университет, тренер заинтересовал меня заниматься пауэрлифтингом. У меня был опыт неудачных соревнований, удачных, и сейчас мне очень нравится выступать.
Стюша Тайм:
Бывало такое, что хотелось все бросить?
Марина Камленок:
Да, я думаю, каждый спортсмен сталкивается с такими мыслями в процессе своей карьеры. И у меня тоже были такие моменты.
Стюша Тайм:
Как ты справлялась с этим?
Марина Камленок:
У меня была поддержка тренера, команды, друзей в зале. Поэтому это помогало мне двигаться вперед.
Стюша Тайм:
Помнишь тот день, когда впервые подняла штангу и сколько это было килограммов?
Марина Камленок:
Да, я прекрасно помню этот день. Я приседала впервые около 70 килограммов, тянула 90, и жим, в принципе, у девочек это самая отстающее упражнение, около 30-40 килограммов я поднимала впервые.
Стюша Тайм:
Покажешь нам сегодня свою тренировку?
Марина Камленок:
Да, конечно.
Стюша Тайм:
У тебя много достижений в спорте. Расскажи про них.
Марина Камленок:
Я стала чемпионкой Республики Беларусь среди юниорок и женщин в экипировочном пауэрлифтинге в 2021 и 2022 годах.
Стюша Тайм:
Какие соревнования тебе дались сложнее всего?
Марина Камленок:
Я выступала на Кубке, первенстве, чемпионате страны. Самыми тяжелыми, наверное, были первые соревнования. Мне удалось установить семь рекордов. Но это было сложно. Конечно, пауэрлифтинг повлиял на мою жизнь с точки зрения режима. Мне как спортсмену нужно больше отдыха, восстановления. Поэтому соответствующий режим.
Стюша Тайм:
Что бы ты могла пожелать телезрителям, которые будут нас смотреть?
Марина Камленок:
Дорогие телезрители, хотелось бы вам пожелать вести здоровый образ жизни, быть счастливыми, заниматься спортом. Девушки, не бойтесь ходить в тренажерный зал, это сделает вас только лучше.
Подписывайтесь на нас в Telegram!