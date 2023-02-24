Конфеты, которые насытят организм и заменят шоколадку. Рецепт от шеф-повара

Ольга Шерснева , ведущая ток-шоу: Как заменить сладкое? Сергей, у вас есть супер-рецепт, вы что-то придумали.

Когда вам 20, 25 и даже 30 лет, похудеть при желании и определенной силе воли очень просто. Неделя диеты – и килограммы растают как дым. Но с возрастом сбросить даже два килограмма – это уже настоящий подвиг. После 40 люди часто полнеют, даже если не меняют образ жизни и режим питания. О том, как есть и не толстеть, что позволит сохранить стройность до преклонного возраста, а может и не стоит вести борьбу с лишними сантиметрами и принять себя такой, какая есть, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Сергей Петроченко, шеф-повар: Да, что-то придумал и придумываю постоянно это. Онлайн мастер-классы я провожу для девушек, которые хотят питаться правильно. Я не доктор никакой.

Сергей Петроченко:

Конфеты не ПП, а просто вкусные конфеты, которые насытят ваш организм и заменят действительно ту же шоколадку. Хотя в шоколаде там ничего такого сверхъестественного, плохого нет. Финики, орехи – дозировано, понятно, семечки подсолнечника, какао. Все перемалываете в блендере, панируете еще в какао, буквально две-три минуты в холодильник и уплетаете. Они дают насыщение этой сладостью.

Ольга Шерснева:

Там же, наверное, много калорий?

Сергей Петроченко:

Да, я еще раз говорю: орехи дозировано, потому что финик как бы балансирует эту историю. Какао придает нам вкус, ощущение этого шоколада. Поэтому вот такой лайфхак, обманочка такая небольшая. То есть вы можете две спокойно с утра, классно заточить. Овсяный блин тот же самый – необязательно он должен быть сытным. Туда тоже можно добавить какао, и он будет сладкий. То есть тут экспериментировать очень много можно и нужно, но главное, не переэксперементировать.

Без вреда для организма. В какой промежуток дня можно есть сладкое и не набирать вес – подробнее здесь.