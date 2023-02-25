Азарёнок: прошёл год СВО, год великого исторического события, каждый понял, кто свой, а кто чужой

Событие, которое изменило мир. 24 февраля 2022 года началась специальная военная операция России на Донбассе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Время разделилось на до и после. Были сорваны все маски. Запад начал открытое противостояние за сохранение своей гегемонии. Григорий Азаренок продолжит в авторской рубрике «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

Прошел год. Год великого исторического события. События, которое определило все. Все встало на свои места. Были сорваны все маски. Каждый понял, кто свой, а кто чужой. Год специальной военной операции. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Да здравствует специальная военная операция, и пусть завянут от этих слов ваши нежные лживые либеральные ушки. Наша цивилизация бросила вызов мировому злу. Россия в очередной раз пошла на брань, чтобы спасти человечество, оправдать его перед Господом Богом. Беларусь встала рядом. Тогда – единственная. Сейчас весь мир отворачивается от поганого Запада, плюет в его сторону. В те дни развонялась вся нечисть, которой словно хвост прищемили. Стоял ной: мне стыдно быть русским. Успокойтесь, вы не русские, вы не люди даже, вы просто дрянь. А я тогда сказал, и говорю сейчас: я белорус, союзник русских, какой восторг, решай Россия. Да, некоторые из нас, и я в том числе, мы думали, что Запад трухляв и слаб, что стоит лишь ударить стальным кулаком и вся эта гомодрильня разбежится. Оказалось, что гомо-эко-транс-гниды – это лишь фасад, бархатная перчатка. А под ней – железный кулак нацизма. А под маской – ублюдочная рожа старого, дряхлого, но все еще сильного дьявольского гегемона. Он построил в ряд своих сателлитов и готов двигать легионы в бой. Специальная военная операция была неизбежна.

Донимают нашего Батьку каждый раз: вот-вот Беларусь вступит в СВО. Если посмеете сунуться, это будет не СВО. Разнесем в пыль, Арестович с Зелей не успеют насосаться. Но нам нужно СВО. СВО в культуре. Где словно калибрами разносятся все предатели и подплинтусники, затаившиеся там. СВО в образовании, где танковым ударом надо разнести вражеские учебники с прозападной антибелорусской бредятиной. СВО в бизнесе, чтобы эскадрильи разбомбили всех финансировавших протесты или закрывавшихся на забастовки, а сейчас подтирающих соцсети. СВО в спорте, чтобы солнцепеки выжгли непомерные деньжищи, заработанные до каких-либо результатов. СВО. СВО повсюду. Одна сплошная СВО. Гойда. А теперь посмотрите на погань. Видео.