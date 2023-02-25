Азарёнок: прошёл год СВО, год великого исторического события, каждый понял, кто свой, а кто чужой
Событие, которое изменило мир. 24 февраля 2022 года началась специальная военная операция России на Донбассе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Время разделилось на до и после. Были сорваны все маски. Запад начал открытое противостояние за сохранение своей гегемонии.
Григорий Азаренок продолжит в авторской рубрике «Тайные пружины политики».
Григорий Азаренок, СТВ:
Прошел год. Год великого исторического события. События, которое определило все. Все встало на свои места. Были сорваны все маски. Каждый понял, кто свой, а кто чужой. Год специальной военной операции. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Да здравствует специальная военная операция, и пусть завянут от этих слов ваши нежные лживые либеральные ушки. Наша цивилизация бросила вызов мировому злу. Россия в очередной раз пошла на брань, чтобы спасти человечество, оправдать его перед Господом Богом. Беларусь встала рядом. Тогда – единственная. Сейчас весь мир отворачивается от поганого Запада, плюет в его сторону.
В те дни развонялась вся нечисть, которой словно хвост прищемили. Стоял ной: мне стыдно быть русским. Успокойтесь, вы не русские, вы не люди даже, вы просто дрянь. А я тогда сказал, и говорю сейчас: я белорус, союзник русских, какой восторг, решай Россия. Да, некоторые из нас, и я в том числе, мы думали, что Запад трухляв и слаб, что стоит лишь ударить стальным кулаком и вся эта гомодрильня разбежится. Оказалось, что гомо-эко-транс-гниды – это лишь фасад, бархатная перчатка. А под ней – железный кулак нацизма. А под маской – ублюдочная рожа старого, дряхлого, но все еще сильного дьявольского гегемона. Он построил в ряд своих сателлитов и готов двигать легионы в бой. Специальная военная операция была неизбежна.
Донимают нашего Батьку каждый раз: вот-вот Беларусь вступит в СВО. Если посмеете сунуться, это будет не СВО. Разнесем в пыль, Арестович с Зелей не успеют насосаться. Но нам нужно СВО. СВО в культуре. Где словно калибрами разносятся все предатели и подплинтусники, затаившиеся там. СВО в образовании, где танковым ударом надо разнести вражеские учебники с прозападной антибелорусской бредятиной. СВО в бизнесе, чтобы эскадрильи разбомбили всех финансировавших протесты или закрывавшихся на забастовки, а сейчас подтирающих соцсети. СВО в спорте, чтобы солнцепеки выжгли непомерные деньжищи, заработанные до каких-либо результатов. СВО. СВО повсюду. Одна сплошная СВО. Гойда.
А теперь посмотрите на погань. Видео.
Гнилая бесхребетная улитка. Это существо много лет работало в системе, да не просто, а до Администрации Президента добралось. И, конечно же, каждый год подобострастно праздновало 23 февраля. Вот она – трусость, подлость, гадость, лицемерие. Это мелкие душонки. На них и стоит змагарство, на всем мелком, гадком, низком.
А настоящее мужское качество – дерзновение. И его олицетворяет наш Президент. Он дерзновенно вышел против всего безумного мира в ковид. И победил. Он дерзновенно подавил смуту. Ведь мог же сказать: «Ах, вы так, ну и живите, как Украина». Нет. Взял автомат и защитил Родину. Он дерзновенно поддержал Россию, когда на нее ополчился весь сатанинский Запад. И в этом он также непременно победит. «Дерзновение – великий дар Божий и великое сокровище души! В земной брани или войне смелость или храбрость много значит, ибо она творит просто чудеса, а в духовной брани и тем паче», – говорил Иоанн Кронштадтский.
И в годовщину начала СВО, в неделю защитников Отечества, перед началом Великого поста и новых великих испытаний мы говорим: благодарим тебя, Господи, что даровал нам сего лидера. Да подавит он смуту и сохранит Отечество наше, не тронутое силой дьявольскою, да победит всех врагов своих. И склонятся все народы мира пред силою его. А Русь святая одолеет грехи мира сего, либо же погибнет человечество. Да не дрогнет рука.
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