«Нужно подтягивать все те слабые места, которые у нас есть» – Дзермант о кадровых назначениях Президента

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим новые назначения на важные государственные должности, а также посыл Президента новым кадрам. В гостях политолог Алексей Дзермант.
Григорий Азаренок, СТВ:
Помощником Президента и инспектором по Витебской области стал Сергей Левкович, до этого дня первый зампред в Миноблисполкоме.
Алексей Дзермант, политолог:
От Беларуси сейчас это требуется, чтобы мы как единый агрохолдинг, агрокорпорация, потому что рынок огромный – российский открылся, Китай открывается, Индия на подходе. Нужно подтягивать все те слабые места, которые у нас есть. Потому что, уверен, для сельского хозяйства в Витебской области есть огромные возможности. Нужно по науке, грамотно, с учетом климатических особенностей, ландшафта все это делать, чтобы и люди получили от этого прибыль, заработали и почувствовали себя настоящими хозяевами, которые содержат правильно землю, сельское хозяйство, по науке все сделано. Вот ради этого кадры эти и подыскиваются. Президент очень внимательно изучает и биографию, и путь трудовой, поэтому надеюсь, что действительно мы увидим прорыв, потому что мне тоже очень нравится Витебская область и природой, и душевностью, и чистотой людской, светлой, нашей – славянской. Я надеюсь, что в плане экономики мы должны обязательно подтянуть этот уровень.
Как Беларусь достигла симфонии и в светской, и в церковной власти? Мнение Алексея Дзерманта.