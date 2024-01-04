«Нужно подтягивать все те слабые места, которые у нас есть» – Дзермант о кадровых назначениях Президента

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим новые назначения на важные государственные должности, а также посыл Президента новым кадрам. В гостях политолог Алексей Дзермант.

Григорий Азаренок, СТВ:

Помощником Президента и инспектором по Витебской области стал Сергей Левкович, до этого дня первый зампред в Миноблисполкоме.