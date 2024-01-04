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«Нужно подтягивать все те слабые места, которые у нас есть» – Дзермант о кадровых назначениях Президента

04 января 2024 19:55
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим новые назначения на важные государственные должности, а также посыл Президента новым кадрам. В гостях политолог Алексей Дзермант.

Григорий Азаренок, СТВ:
Помощником Президента и инспектором по Витебской области стал Сергей Левкович, до этого дня первый зампред в Миноблисполкоме.

«Нужно подтягивать все те слабые места, которые у нас есть» – Дзермант о кадровых назначениях Президента-1

Алексей Дзермант, политолог:
От Беларуси сейчас это требуется, чтобы мы как единый агрохолдинг, агрокорпорация, потому что рынок огромный – российский открылся, Китай открывается, Индия на подходе. Нужно подтягивать все те слабые места, которые у нас есть. Потому что, уверен, для сельского хозяйства в Витебской области есть огромные возможности. Нужно по науке, грамотно, с учетом климатических особенностей, ландшафта все это делать, чтобы и люди получили от этого прибыль, заработали и почувствовали себя настоящими хозяевами, которые содержат правильно землю, сельское хозяйство, по науке все сделано. Вот ради этого кадры эти и подыскиваются. Президент очень внимательно изучает и биографию, и путь трудовой, поэтому надеюсь, что действительно мы увидим прорыв, потому что мне тоже очень нравится Витебская область и природой, и душевностью, и чистотой людской, светлой, нашей – славянской. Я надеюсь, что в плане экономики мы должны обязательно подтянуть этот уровень.

Как Беларусь достигла симфонии и в светской, и в церковной власти? Мнение Алексея Дзерманта.

# Государственная политика # общество # Григорий Азарёнок # Алексей Дзермант

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