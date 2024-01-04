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В Могилёве обсудили важность участия в выборах в рамках акции «Будущее в наших руках»

04 января 2024 19:36
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О важности участия в выборах каждого белоруса говорили сегодня, 4 января, в Могилеве. В областном центре стартовала новая акция «Будущее в наших руках», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Могилёве обсудили важность участия в выборах в рамках акции «Будущее в наших руках»-1

Она предусматривает серию встреч известного общественного деятеля, паралимпийца Алексея Талая с коллективами предприятий по всей стране. Первой точкой маршрута стал Могилевский филиал «Белтаможсервиса». Ключевая тема дискуссии – предвыборная кампания, общий портрет народного избранника: какими качествами должен обладать кандидат в депутаты, чтобы оправдать ожидания своих избирателей.

В Могилёве обсудили важность участия в выборах в рамках акции «Будущее в наших руках»-4

Алексей Талай, общественный деятель, директор благотворительного фонда:
О том, насколько важно найти того самого человека, который уже себя проявил, который действительно является патриотом и имеет все качества, навыки и умения, чтобы служить народу, это основная задача. Вместе с Президентом день ото дня иметь возможность и силы, и терпение, и мужество. Работать и стремиться к лучшему.

В Могилёве обсудили важность участия в выборах в рамках акции «Будущее в наших руках»-7

Николай Терещенко, специалист могилевского филиала предприятия «Белтаможсервис»:
Выбор должен быть осознанным для выбора кандидата в депутаты. Это человек, который живет здесь и сейчас. И он видит все проблемы нашей страны, области, который может помочь нам и к которому можно обратиться с вопросом, который сможет это сделать.

На встрече также говорили о мотивации, жизненных приоритетах и вечных ценностях, опираясь на которые нужно строить будущее своей страны.

# Выборы в Беларуси # общество # Алексей Талай

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