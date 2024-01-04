Лукашенко о БелАЭС: «Это должна быть лучшая станция в мире в эксплуатации и эффективности»

Новый министр экономики, посол в Индии и помощник Президента по Витебской области. Сегодня, 4 января, во Дворце Независимости прошел кадровый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства согласовал 11 кандидатов на вакантные должности. Все назначения: от министра до председателя райисполкома – как подчеркнул Александр Лукашенко, важнейшие для системы госуправления. С порога Президент предупредил назначенцев, что легко не будет. Не за горами масштабные электоральные кампании, которые во всем мире сопряжены с определенной нестабильностью. Чтобы не дать лишнего повода для критики власти, подход руководителей к работе должен быть честным и откровенным. На этом глава государства особенно акцентировал внимание. Подробнее о назначенцах и поручениях, которые дал Президент, расскажет наш политический обозреватель Алена Сырова.

Пожалуй, самая заметная и звучная должность в сегодняшнем перечне – директор БелАЭС. Наша гордость, наш стратегический проект, ставший реальностью, таковым должен и остаться. Александр Лукашенко нового руководителя просит помнить, что он особенный, однако предостерегает: за высоким не забывать о земном.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень интересная, Сергей Олегович, работа, как мне кажется. Все на месте. Новое предприятие, красавица-станция. Я вас очень попрошу: не сидите там где-то в кабинете наверху – начинайте снизу. С вещей, которые не имеют отношения к безопасности, хотя таких на станции направлений работы нет. Но я вас очень прошу: вникайте во все детали. Это должна быть лучшая станция в мире в эксплуатации и эффективности. Сделайте, чтобы и другие убедились, что у нас есть классные руководители. И на таком предприятии, которое мы раньше не знали и не видели. Есть такие в Беларуси. Поэтому очень на вас надеюсь и рассчитываю. Докладывайте по любому вопросу. Вы знаете свою особенность. По любому вопросу докладывайте, и, если нужна будет вам поддержка, всегда ее окажем. Для Сергея Бобовича сфера энергетики не новая: до этого работал заместителем директора в «Белэнерго», хотя по лаконичности ответов можно решить, что он – человек военный. Что же дисциплина нигде не помешает.