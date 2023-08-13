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В Беларуси планы по строительству жилья в течение года выполнены на 40 %

13 августа 2023 11:10
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Новости Беларуси. В Беларуси с начала года введено более 1,7 млн квадратных метров жилья. Это 40 % от планов на 2023-й, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Беларуси планы по строительству жилья в течение года выполнены на 40 %-1

Свыше 4 тысяч квартир получили многодетные семьи. Решить жилищный вопрос они смогли именно с государственной поддержкой. В строительстве заняты около 250 тысяч человек. В основном это мужчины. Средний возраст работников сферы чуть более 40 лет. 

# Строительство # общество # Фотофакт

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