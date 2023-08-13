В Беларуси планы по строительству жилья в течение года выполнены на 40 %

Новости Беларуси. В Беларуси с начала года введено более 1,7 млн квадратных метров жилья. Это 40 % от планов на 2023-й, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свыше 4 тысяч квартир получили многодетные семьи. Решить жилищный вопрос они смогли именно с государственной поддержкой. В строительстве заняты около 250 тысяч человек. В основном это мужчины. Средний возраст работников сферы чуть более 40 лет.