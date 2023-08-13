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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за жары 14 августа: в среду ожидается +34

13 августа 2023 10:29
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Днем в понедельник, 14 августа, максимальная температура воздуха по стране составит +31 градус, информирует Белгидромет. На фоне жары в республике объявлен высокий уровень опасности. 

По прогнозам синоптиков, до середины предстоящей недели существенные осадки не ожидаются. Во вторник, 15 августа, будет от +25 до +33 градусов. В среду прогнозируются незначительные дожди с грозами. Температура воздуха 16 августа составит от +23 во востоку, а по западной части страны достигнет показателя в +35. 

В четверг, 17 августа, по северо-западной половине Беларуси прогнозируются кратковременные дожди, грозы. Ожидается от +23 до +33. В пятницу, 18 августа, температура воздуха уже будет снижаться. От +16 покажут термометры в Гродненской области и до +28 – по Гомельской. 

В субботу, 19 августа, ожидается по стране от +18 до +23. В воскресенье, 20 августа, по северо-западной части столбики термометров будут показывать от +11, а по юго-востоку воздух прогреется до +21. 

# Погода в Беларуси # общество

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