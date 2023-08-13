Более 5 млн тонн зерна намолотили аграрии Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси намолотили более 5 миллионов тонн зерна с учетом рапса. Беспрерывно на хлебных нивах работают аграрии. И результат их труда достоин высочайшей оценки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Щедрые гектары приносят по крупицам продовольственную безопасность нашей стране. Убрано свыше 65 % полей. В закромах4 255 тысяч тонн зерна и свыше 920 тысяч тонн рапса. И эти цифры уже вселяют уверенность: на нашем столе будут и хлеб, и молоко, и мясо. Помимо жатвы идет заготовка травянистых кормов, сев озимых, впереди уборка картофеля и овощей.

Аграрным вопросам пристальное внимание уделяет глава государства. Вот и накануне Александр Лукашенко был на полях Витебской области. Если на прошлой неделе Президент проинспектировал западные регионы, то на этот раз он ознакомился с ходом дел на востоке Беларуси. Свою инспекцию уже традиционно глава государства провел и с воздуха. С высоты птичьего полета никакие огрехи не спрячешь.