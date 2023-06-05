Нужно ли совмещать работу ФАПов и автолавок? Глава Браславского райисполкома о медобслуживании в деревнях

Новости Беларуси. Пилюля для оздоровления медсферы. Почему здоровье белорусов – зона ответственности не только Минздрава? Кто крайний в очереди на высокотехнологичные операции? Как реанимировать проблемы с диагнозом «хронические»? Консилиум, на который приглашены не только врачи и чиновники от медицины, собрался в студии ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Как изменится ваша жизнь, работа после этого распоряжения? Сейчас четко прописано, хотя раньше это подразумевалось, что местная власть будет отвечать за хозчасть. За оснащение, за состояние тех же самых учреждений здравоохранения.

Вячеслав Грищенко, председатель Браславского райисполкома:

Если говорить о медицине Браславщины, то ее представляет центральная районная больница, участковая больница, больница сестринского ухода, пять амбулаторий и 22 ФАПа. Кирилл Казаков, СТВ:

Вы ничего не закрыли? Вячеслав Грищенко:

Мы ничего не закрыли, все работает планово. Алена Сырова:

Почему?