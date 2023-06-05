Нужно ли совмещать работу ФАПов и автолавок? Глава Браславского райисполкома о медобслуживании в деревнях
Новости Беларуси. Пилюля для оздоровления медсферы. Почему здоровье белорусов – зона ответственности не только Минздрава? Кто крайний в очереди на высокотехнологичные операции? Как реанимировать проблемы с диагнозом «хронические»? Консилиум, на который приглашены не только врачи и чиновники от медицины, собрался в студии ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Как изменится ваша жизнь, работа после этого распоряжения? Сейчас четко прописано, хотя раньше это подразумевалось, что местная власть будет отвечать за хозчасть. За оснащение, за состояние тех же самых учреждений здравоохранения.
Вячеслав Грищенко, председатель Браславского райисполкома:
Если говорить о медицине Браславщины, то ее представляет центральная районная больница, участковая больница, больница сестринского ухода, пять амбулаторий и 22 ФАПа.
Кирилл Казаков, СТВ:
Вы ничего не закрыли?
Вячеслав Грищенко:
Мы ничего не закрыли, все работает планово.
Алена Сырова:
Почему?
Вячеслав Грищенко:
Понимаете, это же не сегодня мы все взяли, закрыли. Везде вопросы прорабатываются, потому что в каждом случае вопрос очень индивидуален. Вопрос, кто там работает, как человек относится к этому, это прежде всего. Есть у нас ФАПы, хотя я отвлекусь на кадровый потенциал, что касается медицины Браслава, то там порядка до 20 % врачей – люди пенсионного и предпенсионного возраста. В ФАПах – порядка 16 % пенсионного возраста. И где-то он единственный, и если мы понимаем, что этот пенсионер уйдет, то по большому счету там некому будет и работать.
Алена Сырова:
Тогда закроете ФАП? Если не будет врача?
Вячеслав Грищенко:
В каждом случае индивидуально. Пока человек работает, мы создаем все условия со стороны органов власти, чтобы этот человек продолжал…
Алена Сырова:
Но вы же думаете на перспективу?
Вячеслав Грищенко:
А вот тогда мы будем подходить к тому вопросу, когда мы говорили, эти передвижные мобильные комплексные пункты. Это было правильно сказано, как и с автолавкой. Но где-то есть автолавка, где-то – частные магазины.
Алена Сырова:
А можно совместить как-то и деятельность ФАПов, и вот этой медицинской машины?
Вячеслав Грищенко:
Этому ничего не мешает. Фельдшер в ФАПе не может в полном объеме оказать помощь, мы это прекрасно понимаем. На нашем уровне созданы все условия для того, чтобы, да, если экстренная помощь – 103, скорая поехала. Если это плановая и люди пожилого возраста, то центральная районная больница предоставляет машину, к человеку приезжают, забирают и везут уже к конкретному специалисту именно в больницу в Браслав, чтобы оказать помощь либо сдать какие-то анализы.
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