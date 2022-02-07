Нужно ли оканчивать магистратуру, чтобы стать хорошим айтишником? Мнение ректора БГУИР

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Кирилл, ваши понятия бакалавра и магистранта. Я, например, когда оканчивал вуз, получил высшее образование и получил мою профессию. Я преподаватель истории и социально-политических дисциплин. Все. У меня ни магистра, ни бакалавра.

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Кирилл Снагощенко, магистрант БГПУ:

Ну, мы с вами практически коллеги. Я тоже преподаватель. По диплому я преподаватель химии и биологии, сейчас действительно обучаюсь в магистратуре. Для меня магистратура – это небольшой трамплин в дальнейшую научную деятельность, поскольку я собираюсь в аспирантуру, чтобы преподавать в вузе. Магистратура отличается от бакалавриата тем, что она дает более углубленные научные знания в рамках написания научных работ, поиска информации. Это немножко отличается от обычного, привычного специалитета, как раньше это просто называли высшим образованием. Магистратура дает возможность молодому человеку понять, его это или не его, хочет он дальше заниматься наукой или не хочет.

Кирилл Казаков:

То есть я могу остановиться на бакалавре и пойти в свою самостоятельную жизнь, и мне это не будет мешать никоим образом?

Кирилл Снагощенко:

Конечно.

Вадим Богуш, ректор БГУИР, председатель Республиканского совета ректоров:

Квалификация, и в новой редакции Кодекса тоже, после окончания первой ступени высшего образования присваивается. Это очень важный элемент, который позволяет и работодателю ориентироваться, что собой представляет выпускник, какую работу ему можно поручить, с какой он будет справляться и так далее. Ну а я отвечаю на ваш вопрос. Очень часто привожу пример, связанный с работой в инновационной сфере, конструкторских бюро. Чтобы попасть в КБ, ты должен был быть либо потертым на производстве инженером, высококлассным, то есть должен иметь опыт практической работы, либо ты мог аспирантуру закончить.

Алена Сырова, СТВ:

В вашем вузе из года в год растет количество молодых людей, которые бы хотели поступить и закончить магистратуру?