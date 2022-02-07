Магистрант БГПУ: «Для абитуриента внедрение централизованного экзамена – это, безусловно, упрощение»

Алена Сырова, СТВ: Вот мы говорим о детях, но педагоги – это непосредственно важнейшие участники воспитательного процесса. Кирилл, для педагогов какая из норм важнейшая? Может, чего-то не хватает в этом Кодексе?

Новости Беларуси. Главное о нововведениях в белорусском образовании. Что нужно знать школьникам, абитуриентам и тем, кто получает профессиональное образование? В студии общественно-политического ток-шоу « По существу » собрались эксперты всей вертикали процесса.

Кирилл Снагощенко:

Допустим, высшее образование, хорошо. Мне кажется, что самое главное, фундаментальное изменение в высшем образовании с внедрением этого Кодекса – это увеличение количества целевых мест; возможность городам направлять целевое направление на подготовку специалиста; вступительная кампания.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Вступительная упрощается?

Кирилл Снагощенко:

Конечно. Для абитуриента внедрение централизованного экзамена – это, безусловно, упрощение, это облегчение, это снимает нагрузку на выпускников школ хотя бы по количеству сдаваемых предметов.

Алена Сырова:

А не скажется ли это на качестве абитуриентов и студентов?

Кирилл Казаков:

Отменили, например, обязательный иностранный язык. Да, для школьника, наверное, это и лучше.

Кирилл Снагощенко:

Абитуриенты как раньше сдавали ЦТ, так же они будут сдавать его и сейчас. Вопрос только во внедрении централизованного экзамена в рамках обязательного, который заменяет тот же русский либо белорусский язык и математику, которые и раньше были обязательны для выпускников учреждения общего среднего образования.

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