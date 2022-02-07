Магистрант БГПУ: «Для абитуриента внедрение централизованного экзамена – это, безусловно, упрощение»

Новости Беларуси. Главное о нововведениях в белорусском образовании. Что нужно знать школьникам, абитуриентам и тем, кто получает профессиональное образование? В студии общественно-политического ток-шоу «По существу» собрались эксперты всей вертикали процесса.
Алена Сырова, СТВ:
Вот мы говорим о детях, но педагоги – это непосредственно важнейшие участники воспитательного процесса. Кирилл, для педагогов какая из норм важнейшая? Может, чего-то не хватает в этом Кодексе?
Кирилл Снагощенко, магистрант БГПУ:
Для педагогов какой ступени образования?
Алена Сырова:
Вашей, например. На вашем уровне.
Кирилл Снагощенко:
Допустим, высшее образование, хорошо. Мне кажется, что самое главное, фундаментальное изменение в высшем образовании с внедрением этого Кодекса – это увеличение количества целевых мест; возможность городам направлять целевое направление на подготовку специалиста; вступительная кампания.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Вступительная упрощается?
Кирилл Снагощенко:
Конечно. Для абитуриента внедрение централизованного экзамена – это, безусловно, упрощение, это облегчение, это снимает нагрузку на выпускников школ хотя бы по количеству сдаваемых предметов.
Алена Сырова:
А не скажется ли это на качестве абитуриентов и студентов?
Кирилл Казаков:
Отменили, например, обязательный иностранный язык. Да, для школьника, наверное, это и лучше.
Кирилл Снагощенко:
Абитуриенты как раньше сдавали ЦТ, так же они будут сдавать его и сейчас. Вопрос только во внедрении централизованного экзамена в рамках обязательного, который заменяет тот же русский либо белорусский язык и математику, которые и раньше были обязательны для выпускников учреждения общего среднего образования.
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