Нужно ли белорусов учить политической грамотности? Обсудили с членами Молодёжного парламента

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым. Евгений Пустовой, СТВ:

Нужны ли курсы специальные и как учить белорусов разбираться в политике? Вы за что выступаете?

Светлана Берулина, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Я за то, что у нас достаточно люди уже информированы, у нас достаточно работ проводится. Например, у нас ежемесячно проводятся единые дни информирования среди коллективов, населения. Это эффективная работа, эффективное звено, эффективные механизмы по работе с людьми, где рассказываются про права и обязанности людей, про политику государства, про решения местных властей. Евгений Пустовой:

Я снимал материал о премьере «На другом берегу», молодежь выходила из кинотеатра и говорила: а что, мы были под гнетом поляков? Значит, наверное, недостаточно. Как вы думаете?