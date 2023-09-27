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Нужно ли белорусов учить политической грамотности? Обсудили с членами Молодёжного парламента

27 сентября 2023 17:32
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, СТВ:
Нужны ли курсы специальные и как учить белорусов разбираться в политике? Вы за что выступаете?

Нужно ли белорусов учить политической грамотности? Обсудили с членами Молодёжного парламента -1

Светлана Берулина, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Я за то, что у нас достаточно люди уже информированы, у нас достаточно работ проводится. Например, у нас ежемесячно проводятся единые дни информирования среди коллективов, населения. Это эффективная работа, эффективное звено, эффективные механизмы по работе с людьми, где рассказываются про права и обязанности людей, про политику государства, про решения местных властей.

Евгений Пустовой:
Я снимал материал о премьере «На другом берегу», молодежь выходила из кинотеатра и говорила: а что, мы были под гнетом поляков? Значит, наверное, недостаточно. Как вы думаете?

Нужно ли белорусов учить политической грамотности? Обсудили с членами Молодёжного парламента -3

Станислав Семенов, председатель комиссии по региональной политике и взаимодействию с органами местного самоуправления Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Конечно, недостаточно, потому что если взять единые дни информирования, то они проводятся, если взять должностное лицо исполнительного комитета, то ему уже подбирают аудиторию, это в основном контора, туда приезжают для главных специалистов, начальников управлений, проводится единый день информирования. А захват полностью предприятия… Да, есть районы, где эта работа отлажена и проводится. Но есть формализм, он от нас никуда не ушел. И сегодня должностные лица исполнительных комитетов должны не раз в год выходить к населению, а чаще появляться в СМИ.

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# Государственная политика # Евгений Пустовой # Станислав Семенов

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