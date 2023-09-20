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Евгений Нищименко: «Национализм – это детская болезнь любого общества»

20 сентября 2023 18:05
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Нищименко: «Национализм – это детская болезнь любого общества»-1

Евгений Нищименко, член Молодежного парламента при Национальном собрании:
Национализм – это детская болезнь любого общества. Назовите хоть одну страну, которая стала богаче и счастливее, когда в ней появились националисты. Советский Союз рухнул, когда элиты начали продвигать свои идеи. США почему существуют? У них национализм не выходит на такой уровень. У них есть наднациональная идея, которая их сплачивает. Нам новости показывают, многие штаты хотят выйти, какой-то штат собрал 100 тысяч подписей за выход из США при населении в 26 миллионов. Что это? Это песчинка.

Вы поймите, что национализм в самом радикальном его проявлении ни одно в мире общества не вытянул, скорее, наоборот. Он не останавливается, к сожалению. Граней нет. Сейчас мы с вами заявляем, что язык, потом вышиванка, потом: подожди, ты не белорус, ты приехал откуда-то. Национализм невозможно остановить в его проявлении. Я вам говорю из практики. Посмотрите на страны мира, откройте учебники истории и тыкните мне пальцем хоть в одну страну, которая продвигала национализм как свою идеологию. Где сейчас эти страны?

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# Национальная идея # общество # Евгений Нищименко # Фотофакт

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