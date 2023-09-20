«Давайте честно, белорусы думают на русском». Рассказываем пример притворного патриотизма

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте « Да!Но... » с Евгением Пустовым.

Сергей Милевский, студент Белорусского государственного университета:

Мы очень интересно обыграли белорусский национализм в рамках строительства нации в нашей стране. Как это произошло? Мы же не отказались от русского языка. Почему? Потому что приняли, что это практично говорить и на белорусском, и на русском.

Евгений Пустовой, СТВ:

Давайте честно, белорусы думают на русском. Я бы хотел, может быть, чтобы они думали на белорусском, но они думают на русском. Когда я пишу белорусскоязычную прессу, я могу перестроиться, думать по-белорусски, а потом опять вернуться к русскому языку. Но даже те, которые подчеркнуто при виде меня с Азаренком где-нибудь в городском транспорте начинают разговаривать на белорусском языке. Я же вижу муки перевода в их глазах. Я хочу сказать, что я белорусский язык знаю лучше их, хотя у меня русские корни.

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