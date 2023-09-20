Евгений Пустовой: «Вам напишут, что Речь Посполитая была толерантной – неправда»

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте « Да!Но... » с Евгением Пустовым.

Дарья Кудряшева, планшетист ООИ КТУ, войсковая часть 25886: Наша политика государства выстроена весьма мягко к остальным. Никогда не было притеснения ни одного народа. Давайте даже рассмотрим религиозный момент. Где вы видели у нас притеснение какой-либо религии?

Евгений Пустовой, СТВ:

Тему мы затронули большую. Сейчас расскажу, где было притеснение. Мы развиваемся в парадигме христианства, поэтому для нас все, что хорошее, связано с патриотизмом, все, что плохое, – национализм. Но надо помнить… Вам напишут, что Речь Посполитая была толерантной – неправда. Ради унии выжигали полностью одну религию в угоду другой, то есть у нас есть исторический опыт радикального отношения к той же религии.

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