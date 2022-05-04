«Нуждаются в получении путёвки». Куда обращаться родителям, чтобы отправить ребёнка в летний лагерь?

Летние каникулы. Дети с нетерпением ждут наступления этого времени. Можно забросить учебники, забыть об учителях и целыми днями ничего не делать. Санатории, лагеря или поездка к бабушке? О том, чем занять ребенка летом, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Анна Рысевец, начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома:

В первую очередь есть комиссии по оздоровлению на предприятиях, в организациях. Заранее, конечно же, родители, которые нуждаются в получении путевки, чтобы дети отдохнули в загородном оздоровительном лагере, обращаются в эту комиссию по оздоровлению. А то, что касается лагерей по профилям, направлениям деятельности или лагерей с дневным пребыванием, которые работают в учреждениях образования, то здесь нужно обратиться в учреждение образования, где обучаются дети, или в управление по образованию администрации района по месту обучения ребенка.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Что можете сказать по опыту работы – спрос опережает предложения? Есть вообще ажиотаж на летний отдых в лагерях?

Анна Рысевец:

Я хочу сказать, что как раз планирование детского отдыха начинается после Нового года. В учреждениях образование проводится опрос родителей о тех формах занятости, которые наиболее востребованы, предпочтительны. С учетом этого как раз формируется предложение по оздоровлению детей. К апрелю месяцу все знают.