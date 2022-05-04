«Нуждаются в получении путёвки». Куда обращаться родителям, чтобы отправить ребёнка в летний лагерь?

Летние каникулы. Дети с нетерпением ждут наступления этого времени. Можно забросить учебники, забыть об учителях и целыми днями ничего не делать. Санатории, лагеря или поездка к бабушке? О том, чем занять ребенка летом, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Как вообще родители могут получить путевку для своих детей?
Анна Рысевец, начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома:
В первую очередь есть комиссии по оздоровлению на предприятиях, в организациях. Заранее, конечно же, родители, которые нуждаются в получении путевки, чтобы дети отдохнули в загородном оздоровительном лагере, обращаются в эту комиссию по оздоровлению. А то, что касается лагерей по профилям, направлениям деятельности или лагерей с дневным пребыванием, которые работают в учреждениях образования, то здесь нужно обратиться в учреждение образования, где обучаются дети, или в управление по образованию администрации района по месту обучения ребенка.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Что можете сказать по опыту работы – спрос опережает предложения? Есть вообще ажиотаж на летний отдых в лагерях?
Анна Рысевец:
Я хочу сказать, что как раз планирование детского отдыха начинается после Нового года. В учреждениях образование проводится опрос родителей о тех формах занятости, которые наиболее востребованы, предпочтительны. С учетом этого как раз формируется предложение по оздоровлению детей. К апрелю месяцу все знают.
Наталья Надольская:
Я знаю, что каждый лагерь принадлежит какому-то предприятию. То есть от какого-то предприятия. Наверное, дети работников этого предприятия имеют первоочередное право посещения этого лагеря или любой желающий может позвонить и заказать путевку?
Анна Рысевец:
Как форма социальной защиты работников – это оказание поддержки работающим на предприятии, организация отдыха детей работников – первоочередно. Конечно же, предприятие может реализовывать путевки самостоятельно физическим лицам.
Стараемся, чтобы находились в лагере. Как планирует летние каникулы белоруска, в семье которой девять детей – подробнее здесь.