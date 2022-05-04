Прямой эфир

«Нуждаются в получении путёвки». Куда обращаться родителям, чтобы отправить ребёнка в летний лагерь?

04 мая 2022 15:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Летние каникулы. Дети с нетерпением ждут наступления этого времени. Можно забросить учебники, забыть об учителях и целыми днями ничего не делать. Санатории, лагеря или поездка к бабушке? О том, чем занять ребенка летом, поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:  
Как вообще родители могут получить путевку для своих детей?  

«Нуждаются в получении путёвки». Куда обращаться родителям, чтобы отправить ребёнка в летний лагерь?-1

Анна Рысевец, начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома:  
В первую очередь есть комиссии по оздоровлению на предприятиях, в организациях. Заранее, конечно же, родители, которые нуждаются в получении путевки, чтобы дети отдохнули в загородном оздоровительном лагере, обращаются в эту комиссию по оздоровлению. А то, что касается лагерей по профилям, направлениям деятельности или лагерей с дневным пребыванием, которые работают в учреждениях образования, то здесь нужно обратиться в учреждение образования, где обучаются дети, или в управление по образованию администрации района по месту обучения ребенка.  

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:  
Что можете сказать по опыту работы – спрос опережает предложения? Есть вообще ажиотаж на летний отдых в лагерях?  

Анна Рысевец:  
Я хочу сказать, что как раз планирование детского отдыха начинается после Нового года. В учреждениях образование проводится опрос родителей о тех формах занятости, которые наиболее востребованы, предпочтительны. С учетом этого как раз формируется предложение по оздоровлению детей. К апрелю месяцу все знают.  

«Нуждаются в получении путёвки». Куда обращаться родителям, чтобы отправить ребёнка в летний лагерь?-4

Наталья Надольская:  
Я знаю, что каждый лагерь принадлежит какому-то предприятию. То есть от какого-то предприятия. Наверное, дети работников этого предприятия имеют первоочередное право посещения этого лагеря или любой желающий может позвонить и заказать путевку?  

Анна Рысевец:  
Как форма социальной защиты работников – это оказание поддержки работающим на предприятии, организация отдыха детей работников – первоочередно. Конечно же, предприятие может реализовывать путевки самостоятельно физическим лицам.

Стараемся, чтобы находились в лагере. Как планирует летние каникулы белоруска, в семье которой девять детей – подробнее здесь.  

# Отдых # общество # Юлия Самусенко # Анна Рысевец # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко подписал указ о развитии военно-патриотических клубов
04 мая 2022 15:18

Александр Лукашенко подписал указ о развитии военно-патриотических клубов

35 тысяч цветов украсят Несвиж к 9 Мая
04 мая 2022 15:15

35 тысяч цветов украсят Несвиж к 9 Мая

Уже не первый раз за последние годы. Что сейчас известно о внезапной проверке сил реагирования Беларуси?
04 мая 2022 15:12

Уже не первый раз за последние годы. Что сейчас известно о внезапной проверке сил реагирования Беларуси?